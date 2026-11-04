Dal tennis al calcio. C'è un nuovo ruolo in vista per Rafael Nadal che entrerà a far parte della Junta Directiva del Real Madrid. Come annunciato dal club in una nota, è stata proposta la nomina dell'ex tennista come nuovo membro del consiglio direttivo. Il tutto dovrà essere poi ratificato formalmente dall'assemblea generale dei soci rappresentanti. "Nadal è una delle più grandi leggende della storia dello sport e uno degli sportivi spagnoli più ammirati e conosciuti in tutto il mondo - scrive il Real Madrid - Per il club e per tutti i madridisti rappresenta un enorme orgoglio poter annoverare nella propria Junta Directiva una figura del suo calibro sportivo e umano, un punto di riferimento dello sport spagnolo e mondiale, che contribuirà, con questa nuova responsabilità, al presente e al futuro del nostro club. La sua figura rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, il costante spirito di sacrificio e di miglioramento, la sua capacità di affrontare le difficoltà, la sua competitività, la sua umiltà, il rispetto per gli avversari e per i compagni, nonché il suo impegno solidale, fanno di lui un esempio dentro e fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid e Rafael Nadal li ha incarnati e difesi nel corso di tutta la sua carriera sportiva, diventando un punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo".

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