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Alcaraz e Fritz, a Parigi lo scambio dell'anno: punto ‘astronomico’ dello spagnolo. VIDEO

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In una sfida incredibile, durata quasi tre ore, la partita tra Alcaraz e Fritz svolta nel nono game del secondo set, quando lo spagnolo firma quello che potrebbe essere il punto più bello dell’anno. Al termine di uno scambio durissimo, il murciano trova un passante incrociato da fuori dal campo, mandando il pubblico in visibilio. Anche Paolo Bertolucci non riesce a trattenere l’entusiasmo e applaude: "Questo punto va fatto vedere e rivedere"

ALCARAZ-FRITZ, GLI HIGHLIGHTS

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