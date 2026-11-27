Dopo aver superato a fatica la Corea del Sud, gli azzurri di Filippo Volandri affrontano in semifinale la Repubblica Ceca di capitan Berdych, trascinata in campo da giocatori molto temibili come Lehecka, Mensik e Machac. Appuntamento a Bologna alle ore 16
Dopo lo spavento contro la Corea del Sud, l'Italia di Filippo Volandri affronta la Repubblica Ceca in semifinale di Coppa Davis. L'appuntamento è ore 16 sul Centrale di BolognaFiere. Un ostacolo ancor più grande per gli azzurri, che contro gli asiatici sono riusciti a prevalere in un doppio thrilling vinto in due tie-break. La nazionale capitanata da Tomas Berdych, ex numero 4 al mondo, ha eliminato facilmente il Canada ai quarti di finale (2-0) e può vantare dei singolaristi particolarmente temibili, soprattutto sul cemento indoor di Bologna. Contro i canadesi hanno giocato Jiri Lehecka, numero 14 del ranking Atp, e Tomas Machac, preferito al più quotato Jakub Mensik. C'è curiosità anche per le scelte di Volandri, se confermerà i due singolaristi, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, oppure cambierà, con Matteo Berrettini e Luciano Darderi a disposizione.
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I convocati dell'Italia
- Flavio COBOLLI (n. 7 del ranking Atp)
- Luciano DARDERI (n. 21)
- Lorenzo MUSETTI (n. 27)
- Matteo BERRETTINI (n. 42)
- Andrea VAVASSORI (n. 10 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Filippo Volandri
I convocati della Repubblica Ceca
- Jiri LEHECKA (n. 14 del ranking Atp)
- Jakub MENSIK (n. 15)
- Tomas MACHAC (n. 58)
- Patrik RIKL (n. 36 del ranking Atp di doppio)
- Adam PAVLASEK (n. 41 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Tomas Berdych