Dopo lo spavento contro la Corea del Sud, l'Italia di Filippo Volandri affronta la Repubblica Ceca in semifinale di Coppa Davis. L'appuntamento è ore 16 sul Centrale di BolognaFiere. Un ostacolo ancor più grande per gli azzurri, che contro gli asiatici sono riusciti a prevalere in un doppio thrilling vinto in due tie-break. La nazionale capitanata da Tomas Berdych, ex numero 4 al mondo, ha eliminato facilmente il Canada ai quarti di finale (2-0) e può vantare dei singolaristi particolarmente temibili, soprattutto sul cemento indoor di Bologna. Contro i canadesi hanno giocato Jiri Lehecka, numero 14 del ranking Atp, e Tomas Machac, preferito al più quotato Jakub Mensik. C'è curiosità anche per le scelte di Volandri, se confermerà i due singolaristi, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, oppure cambierà, con Matteo Berrettini e Luciano Darderi a disposizione.

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