Il capitano Tomas Berdych guida la squadra ceca dall'inizio del 2025 e vanta un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta nel suo ruolo di capitano. Come giocatore, ha rappresentato la Cechia in Coppa Davis dal 2003 al 2016 e ha fatto parte delle squadre ceche che hanno conquistato il titolo nel 2012 e nel 2013. Ha ottenuto un bilancio complessivo di 50 vittorie e 17 sconfitte in Coppa Davis e detiene il record, tra i giocatori cechi, per il maggior numero di incontri vinti, di vittorie in singolare, di vittorie in doppio e di sfide disputate