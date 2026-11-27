Italia-Repubblica Ceca, semifinale di Coppa Davis: risultato in diretta live
L'Italia va a caccia della quarta finale consecutiva in Coppa Davis. Gli azzurri sfidano la temibile Repubblica Ceca di capitan Tomas Berdych. Volandri conferma la fiducia a Musetti e Cobolli come singolaristi. Nei cechi torna Mensik, a riposo col Canada: sfida Musetti nel primo match. Poi Cobolli contro Lehecka. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti della semifinale di Bologna
in evidenza
Italia-Repubblica Ceca: il programma dei match
- LIVE: Musetti (Ita) vs Mensik (Cze)
- A seguire: Cobolli (Ita) vs Lehecka (Cze)
- Eventuale, a seguire: Berrettini-Vavassori (Ita) vs Rikl-Pavlasek (Cze)
3° game: tre palle break annullate, Musetti avanti 2-1
Primo punto in risposta per Mensik con un dritto in rete di Musetti. Sale poi 0-40 con un rovescio molto profondo e un altro errore dell'azzurro. Il toscano ritrova la prima, compreso un ace, annulla le tre palle break e chiude i conti con un drop shot
2° game: anche Mensik tiene il servizio, 1-1
Il ceco apre il game con due ace, ma sulla seconda è più attaccabile. Musetti conquista così un punto, ma deve poi arrendersi al terzo ace
1° game: Musetti tiene il servizio, 1-0
Una prima vincente, un gratuito di Mensik, un dritto perfetto e una buona seconda: Musetti tiene a zero Mensik nel primo game del match
Si parte!
Musetti ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo
I due giocatori stanno provando la battuta: a breve si parte col primo singolare della prima semifinale della Coppa Davis 2026
Sia Musetti che Mensik indossano la maglia azzurra: a differenziarli ci sono i pantaloncini, bianchi per il primo e rossi per il secondo
Ora tocca a Musetti e a Mensik
I due iniziano il riscaldamento
Parte il Canto degli Italiani
Tutta BolognaFiere canta con gli azzurri
Il momento degli inni nazionali
Si parte da quello della Repubblica Ceca
Dopo la Repubblica Ceca ecco l'Italia, accolta dall'ovazione del pubblico di Bologna
Tutto pronto a BolognaFiere
La prima squadra a scendere in campo è la Repubblica Ceca
Quasi tutto pronto sul Centrale di BolognaFiere: tra poco l'ingresso in campo di Italia e Repubblica Ceca per la presentazione e gli inni nazionali
Domani la semifinale Spagna-Gran Bretagna
La finale della Coppa Davis è in programma domenica alle ore 15. Chi vincerà oggi affronterà la vincente di Spagna-Gran Bretagna, seconda semifinale che si disputerà sabato alle ore 12
Spagna-Gran Bretagna in semifinale: il tabelloneVai al contenuto
In caso di ulteriore trionfo nella competizione da parte dell'Italia, Volandri diventerebbe il terzo capitano nella storia a vincere la Coppa Davis almeno quattro volte dal 1972 (dopo l'abolizione del Challenge Round) dopo Neale Frase e Niki Pilic.
I numeri di Volandri da capitano
Capitano azzurro dal 2021, Filippo Volandri ha un record di 22 vittorie e 3 sconfitte sulla panchina dell'Italia. È il secondo capitano italiano per tie vinti nella storia, alle spalle soltanto di Corrado Barazzutti (che ne vinse 25 tra il 2001 e il 2020)
I numeri di Berdych da capitano
Il capitano Tomas Berdych guida la squadra ceca dall'inizio del 2025 e vanta un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta nel suo ruolo di capitano. Come giocatore, ha rappresentato la Cechia in Coppa Davis dal 2003 al 2016 e ha fatto parte delle squadre ceche che hanno conquistato il titolo nel 2012 e nel 2013. Ha ottenuto un bilancio complessivo di 50 vittorie e 17 sconfitte in Coppa Davis e detiene il record, tra i giocatori cechi, per il maggior numero di incontri vinti, di vittorie in singolare, di vittorie in doppio e di sfide disputate
Italia-Repubblica Ceca, tutti i precedenti
- 2012 - World Group (R16): Rep. Ceca-Italia 4-1
- 1995 - World Group (R16): Italia-Rep. Ceca 4-1
- 1980 - World Group (F): Cecoslovacchia-Italia 4-1
- 1979 - Inter-Zonal (SF): Italia-Cecoslovacchia 4-1
- 1973 - Europa (F): Cecoslovacchia-Italia 4-1
- 1970 - Europa (R16): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1965 - Europa (QF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1948 - Europa (SF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1934 - Europa (SF): Cecoslovacchia-Italia 3-2
- 1931 - Europa (QF): Cecoslovacchia-Italia 3-0
- 1928 - Europa (F): Italia-Cecoslovacchia 3-2
Le scelte di Berdych
Assente contro il Canada, torna Jakub Mensik come singolarista. Sarà lui a sfidare Musetti nel primo match, mentre l'avversario di Cobolli sarà Jiri Lehecka. Contro il Canada aveva giocato e vinto Machac: probabilmente Berdych aveva voluto concedere del riposo ulteriore a Mensik, reduce da un trauma cranico un mese fa nel torneo Atp 500 di Vienna
Le scelte di Volandri
Nonostante la sconfitta con il coreano Kwon, il capitano azzurro conferma Cobolli: giocherà il secondo singolare contro Lehecka. Conferma anche per Musetti, che aprirà la sfida contro Mensik. L'eventuale doppio sarà ancora affidato a Berrettini e Vavassori contro gli specialisti Rikl e Pavlasek
La Cechia per una finale dopo 13 anni
La Repubblica Ceca non gioca una finale di Coppa Davis dal 2013, quando il team ceco vinse la seconda insalatiera di fila battendo 3-2 la Serbia a Belgrado. Allora c'era in campo l'attuale capitano, Tomas Berdych. Per la Repubblica Ceca sarebbe la sesta finale di Davis della sua storia
L'ultimo precedente 14 anni fa
Italia e Repubblica Ceca torneranno ad affrontarsi dopo 14 anni. L'ultimo confronto risale al 2012, quando i cechi vinsero 4-1 negli ottavi di finale del World Group, sul cemento di Ostrava. L'ultima vittoria degli azzurri risale al 1995, con i successi di Gaudenzi e Furlan in singolare e di Brandi/Pescosolido in doppio. Complessivamente il bilancio nei precedenti è 8-3 per la Repubblica Ceca, considerando anche i confronti contro la Cecoslovacchia, fino al 1992. Tra questi, anche la finale del 1980, vinta dai cechi con Ivan Lendl e Tomas Smid.
Caccia alla quarta finale di fila
In caso di vittoria oggi l'Italia centrerebbe la quarta finale consecutiva in Coppa Davis. L'unica nazione a esserci riuscita da quando è stato abolito il Challenger Round è la Svezia, finalista per sette anni di fila tra il 1983 e il 1989
I 15 successi consecutivi dell'Italia
L'Italia si presenta a questa semifinale con una striscia aperta di 15 tie consecutivi vinti. L'ultima sconfitta degli azzurri risale al round robin 2023 contro il Canada. È la striscia di vittoria più lunga per l'Italia nella competizione
Alla scoperta della Repubblica Ceca
Giovane e ambizioso. È il team della Repubblica Ceca, tra le migliori quattro in Coppa Davis dopo 12 anni e avversario dell'Italia in semifinale (venerdì ore 16). Una formazione a tre "punte", con il capitano Tomas Berdych (due volte vincitore della competizione ed ex n. 4 al mondo) che può contare su Lehecka, Mensik e Machac. L'obiettivo? Riportare l'insalatiera in patria dopo 13 anni. "Il nostro obiettivo è sollevare il trofeo alla fine, tutto ciò che viene prima è soltanto una tappa del percorso" ha spiegato capitan Berdych dopo la vittoria sul Canada
Come arriva la Repubblica Ceca
Esordio a Bologna più semplice, invece, per la Repubblica Ceca che ha avuto la meglio sul Canada grazie ai successi in singolare di Jiri Lehecka e Tomas Machac. Per i cechi è la prima semifinale in Davis dal 2014
Il sofferto esordio azzurro con la Corea del Sud
L'Italia giocherà oggi la quinta semifinale consecutiva in Coppa Davis, traguardo centrato non senza difficoltà vista la sofferta vittoria nei quarti di finale contro la Corea del Sud. Gli azzurri sono riusciti a spuntarla soltanto al doppio grazie al trionfo di Berrettini e Vavassori su Chung e Kwon
I convocati della Repubblica Ceca
- Jiri LEHECKA (n. 14 del ranking Atp)
- Jakub MENSIK (n. 15)
- Tomas MACHAC (n. 58)
- Patrik RIKL (n. 36 del ranking Atp di doppio)
- Adam PAVLASEK (n. 41 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Tomas Berdych
I convocati dell'Italia
- Flavio COBOLLI (n. 7 del ranking Atp)
- Luciano DARDERI (n. 21)
- Lorenzo MUSETTI (n. 27)
- Matteo BERRETTINI (n. 42)
- Andrea VAVASSORI (n. 10 del ranking Atp di doppio)
Capitano: Filippo Volandri
La semifinale è in programma dalle ore 16, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
L'Italia torna in campo nella Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno impegnati in semifinale contro la Repubblica Ceca