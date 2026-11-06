Atp Parigi, i risultati di oggi: apre Shelton-Paul, in serata c'è Alcarazatp parigi
Giornata dedicata ai quarti di finale alla Plenitude Arena. Si parte con il derby statunitense tra Shelton e Paul, fondamentale in ottica Finals: in caso di ko di Paul, infatti, Tiafoe si qualificherebbe per Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Shelton-Paul LIVE su Sky Sport Uno
Atp Parigi, i risultati dei quarti di finale
- Shelton (Usa) - Paul (Usa)
- Van Assche (Fra) - Hijikata (Aus)
- Fritz (Usa) - Alcaraz (Esp)
- Ruud (Nor) - Borges (Por)