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Atp Parigi, i risultati di oggi: apre Shelton-Paul, in serata c'è Alcaraz

atp parigi

Giornata dedicata ai quarti di finale alla Plenitude Arena. Si parte con il derby statunitense tra Shelton e Paul, fondamentale in ottica Finals: in caso di ko di Paul, infatti, Tiafoe si qualificherebbe per Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - GUIDA TV

Shelton-Paul LIVE su Sky Sport Uno

Live | Quarti
flag3Shelton B.
6
4
1
0
flag12Paul T.
4
6
1
0

Atp Parigi, i risultati dei quarti di finale

  • Shelton (Usa) - Paul (Usa)
  • Van Assche (Fra) - Hijikata (Aus)
  • Fritz (Usa) - Alcaraz (Esp)
  • Ruud (Nor) - Borges (Por)

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