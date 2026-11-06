Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Sinner saluta Cahill: l'emozionante messaggio su Instagram: "Chi sono lo devo a te"

VIDEO

Con un emozionante video postato sul suo profilo Instagram Jannik Sinner ha ufficializzato la fine della collaborazione professionale con Darren Cahill. "Thank you, Darren", il testo del post. Ma nel video c'è molto di più, parole cariche d'affetto quelle pronunciate da un commosso Sinner

SINNER-NORMAN LIVE - CHI E' IL NUOVO SUPER COACH - L'ANEDDOTO DEL 2024

Il testo integrale del saluto di Sinner a Cahill

"Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo italiano pieno di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai semplicemente aiutato a trovarle. Sei entrato come uno dei miei allenatori e velocemente sei diventato molto di più: qualcuno a cui potevo credere, qualcuno di cui fidarmi.  Un amico. 

Abbiamo vissuto tanto insieme. Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025. E in qualche modo, sembrava non riuscissi a sbarazzarmi di te... Quello che ricorderò di più non sono i trofei ma quello che c'è intorno: le lunghe ore sul campo di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante. Tu eri lì. Sempre.

Ho sempre saputo di essere in buone mani. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato molto, che il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l'essere una brava persona. E che le cose complicate possono essere semplici. Spero di aver insegnato qualcosa anche a te. Magari... come colpire una pallina da golf!

Mi mancherà alzare lo sguardo dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita nel modo in cui volevamo, ma non cambia ciò che abbiamo fatto. O cosa significano questi anni per me.

Alla tua famiglia: grazie per aver condiviso Darren con noi. So il sacrificio che è stato e non lo do per scontato. Gran parte di chi sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Di queste cinque stagioni non dimenticherò un solo giorno. Grazie amico, per tutto. È stato un privilegio".

Vagnozzi: "5 anni di successi, rispetto e amicizia"

Così Simone Vagnozzi saluta Darren Cahill sul suo profilo Instagram: "Grazie di tutto, amico mio. Sono stati 5 anni fantastici, ricchi di soddisfazioni e successi, ma anche di rispetto e amicizia! Con te al mio fianco, sono diventato un allenatore migliore! So che questo non è un addio, perché resteremo sempre una famiglia, ovunque... tranne che su un campo da golf!!! Ti auguro il meglio per tutto ciò che ti aspetta!!! A presto, amico!!!!"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Spazio ai quarti: il programma di oggi su Sky

atp parigi

A Parigi super sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Da non perdere, in ottica Finals, anche...

Alcaraz: "Il tennis ha bisogno di Sinner"

Tennis

Le parole di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner (fuori fino a fine stagione per un problema al...

Fils ferma il gioco per aiutare una raccattapalle

atp parigi

Nel video lo splendido (doppio) gesto di Arthur Fils nel corso della sfida persa contro Taylor...

Fritz elimina Fils e va ai quarti, ok anche Paul

atp parigi

Taylor Fritz e Tommy Paul tengono vive le loro speranze di qualificazione alle Finals e centrano...

Rinderknech ko, Shelton la chiude: il match point

atp parigi

Preparatevi a vedere uno dei più 'pazzi' match point della settimana. I protagonisti sono Ben...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS