Il testo integrale del saluto di Sinner a Cahill

"Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo italiano pieno di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai semplicemente aiutato a trovarle. Sei entrato come uno dei miei allenatori e velocemente sei diventato molto di più: qualcuno a cui potevo credere, qualcuno di cui fidarmi. Un amico.

Abbiamo vissuto tanto insieme. Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025. E in qualche modo, sembrava non riuscissi a sbarazzarmi di te... Quello che ricorderò di più non sono i trofei ma quello che c'è intorno: le lunghe ore sul campo di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante. Tu eri lì. Sempre.

Ho sempre saputo di essere in buone mani. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato molto, che il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l'essere una brava persona. E che le cose complicate possono essere semplici. Spero di aver insegnato qualcosa anche a te. Magari... come colpire una pallina da golf!

Mi mancherà alzare lo sguardo dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita nel modo in cui volevamo, ma non cambia ciò che abbiamo fatto. O cosa significano questi anni per me.

Alla tua famiglia: grazie per aver condiviso Darren con noi. So il sacrificio che è stato e non lo do per scontato. Gran parte di chi sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Di queste cinque stagioni non dimenticherò un solo giorno. Grazie amico, per tutto. È stato un privilegio".