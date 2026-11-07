Dopo la sconfitta in semifinale a Parigi con Alcaraz, il norvegese ha annunciato il nuovo innesto del suo team della prossima stagione. Sarà David Ferrer, ex numero 3 del Ranking Atp e capitano della nazionale spagnola di Davis, ruolo che lascerà dopo le Finals di Bologna. "Inutile dirlo, siamo tutti davvero entusiasti per ciò che ci aspetta", ha scritto su Instagram Ruud

Casper Ruud ha annunciato una novità importante per la sua prossima stagione sportiva. Dal 2027, David Ferrer entrerà a far parte del suo team e affiancherà il papà del norvegese, Christian. L'ufficialità è arrivata direttamente dal profilo Instagram del tennista, reduce da una settimana di tornei a Parigi e dalla sconfitta in semifinale con Carlos Alcaraz.

L'annuncio su Instagram: "Entusiasti per il futuro"

Attraverso un post, Ruud ha condiviso la notizia con i propri tifosi: "Le belle notizie viaggiano in fretta! David Ferrer - ha scritto - si unirà al team il prossimo anno e, inutile dirlo, siamo tutti davvero entusiasti per ciò che ci aspetta!". Il norvegese ha inoltre confermato la sua presenza al torneo di Stoccolma per la prossima settimana. L'ingresso di Ferrer nello staff di Ruud avverrà nel 2027, al termine degli impegni federali dello spagnolo. Attualmente, infatti, l'ex numero 3 del ranking ATP (che in passato ha allenato anche Zverev per un breve periodo) ricopre il ruolo di capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, incarico che lascerà in via definitiva dopo Bologna.