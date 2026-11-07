Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Casper Ruud, ufficiale: David Ferrer nel suo team dal 2027

Tennis

Dopo la sconfitta in semifinale a Parigi con Alcaraz, il norvegese ha annunciato il nuovo innesto del suo team della prossima stagione. Sarà David Ferrer, ex numero 3 del Ranking Atp e capitano della nazionale spagnola di Davis, ruolo che lascerà dopo le Finals di Bologna. "Inutile dirlo, siamo tutti davvero entusiasti per ciò che ci aspetta", ha scritto su Instagram Ruud

Casper Ruud ha annunciato una novità importante per la sua prossima stagione sportiva. Dal 2027, David Ferrer entrerà a far parte del suo team e affiancherà il papà del norvegese, Christian. L'ufficialità è arrivata direttamente dal profilo Instagram del tennista, reduce da una settimana di tornei a Parigi e dalla sconfitta in semifinale con Carlos Alcaraz.

L'annuncio su Instagram: "Entusiasti per il futuro"

Attraverso un post, Ruud ha condiviso la notizia con i propri tifosi: "Le belle notizie viaggiano in fretta! David Ferrer - ha scritto -  si unirà al team il prossimo anno e, inutile dirlo, siamo tutti davvero entusiasti per ciò che ci aspetta!". Il norvegese ha inoltre confermato la sua presenza al torneo di Stoccolma per la prossima settimana. L'ingresso di Ferrer nello staff di Ruud avverrà nel 2027, al termine degli impegni federali dello spagnolo. Attualmente, infatti, l'ex numero 3 del ranking ATP (che in passato ha allenato anche Zverev per un breve periodo) ricopre il ruolo di capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, incarico che lascerà in via definitiva dopo Bologna.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Elena Rybakina non giocherà le Wta Finals 2026

Tennis

La n. 1 al mondo non giocherà il master di fine anno "a causa di un problema medico" come informa...

Alcaraz supera Ruud: in finale contro Shelton

atp parigi

Ottava vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz che regola Casper Ruud con un doppio 6-4 e centra...

Bertolucci: "Norman il profilo giusto per Sinner"

Tennis

Nel VIDEO Paolo Bertolucci promuove la scelta di Jannik Sinner di affidarsi a Magnus Norman come...

Shelton in finale: Van Assche battuto in 3 set

atp parigi

Ben Shelton batte in rimonta il francese Van Assche e centra la sesta finale stagionale, come...

Monfils nuovo capitano della Francia in Davis

Tennis

A pochi giorni dall'addio al tennis a Parigi, Gael Monfils riparte dalla Coppa Davis. L'ex...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS