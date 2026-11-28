Spagna-Gran Bretagna in Coppa Davis Finals, quando si gioca: orari partitaCOPPA DAVIS
Si decide l'avversaria dell'Italia in finale di Coppa Davis. Sarà la Spagna, che dovrebbe tornare a schierare Carlos Alcaraz, o la Gran Bretagna, che si è presa lo scalpo della Germania del numero uno al mondo Zverev nei quarti di finale. Appuntamento dalle 12 a BolognaFiere
Si chiude il quadro delle semifinali in Coppa Davis. A BolognaFiere, dalle ore 12, si affronteranno Spagna e Gran Bretagna: la vincitrice sfiderà l'Italia di Filippo Volandri nella finale di domani, domenica 29 novembre. I favori del pronostico sono per la nazionale di David Ferrer, al suo ultimo ballo come capitano. Anche Leon Smith lascerà l'incarico dopo 16 anni: nel 2015 il trionfo grazie a uno straordinario Andy Murray. La sua Gran Bretagna oggi non ha un giocatore dello stesso calibro, ma non è servito per eliminare la Germania del numero uno al mondo Zverev nei quarti di finale. Smith può contare sull'ottimo doppio formato da Skupski e Patten, ma nei singolari troverà due top 10 dall'altra parte della rete, Carlos Alcaraz e Rafael Jodar. Il primo, tenuto a riposo nel facile successo sull'Austria, dovrebbe tornare in campo. i loro avversari dovrebbero essere rispettivamente il giovane Arthur Fery e il veterano Cameron Norrie.
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I convocati della Spagna
- Carlos ALCARAZ (n. 3 del ranking Atp)
- Rafael JODAR (n. 10)
- Daniel MERIDA (n. 43)
- Pedro MARTINEZ (n. 119)
- Marcel GRANOLLERS (n. 8 del ranking Atp di doppio)
Capitano: David Ferrer
I convocati della Gran Bretagna
- Arthur FERY (n. 34 del ranking Atp)
- Cameron NORRIE (n. 52)
- Toby SAMUEL (n.89)
- Henry PATTEN (n. 2 del ranking Atp di doppio)
- Neal SKUPSKI (n. 4)
Capitano: Leon Smith