Elena Rybakina non giocherà le Wta Finals 2026. A 24 ore dal debutto a Indian Wells contro Linda Noskova, la n. 1 al mondo ha annunciato il forfait, "a causa di un problema medico" come ha informato la Wta in una nota. "Sono davvero dispiaciuta di informare tutti i miei fan e sostenitori che, purtroppo, devo ritirarmi dalle Wta Finals di quest’anno - ha dichiarato Rybakina - Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è ancora fisicamente pronto per competere. Trascorrerò del tempo a casa per riposarmi e recuperare, preparandomi per la stagione 2027. Le Wta Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutti buona fortuna per questa settimana. Non vedo l’ora di tornare a Indian Wells a marzo". Rybakina si sarebbe presentata a Indian Wells da campionessa in carica dopo il trionfo lo scorso anno (da imbattuta) a Riad. Nell'ultimo torneo prima delle Wta Finals, a Tokyo, la kazaka si era ritirata prima dei quarti di finale per un problema fisico. Al posto della n. 1 al mondo giocherà la Wta Finals l'ucraina Marta Kostyuk, inserita nel gruppo 1 con Linda Noskova, Coco Gauff e Jessica Pegula.

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