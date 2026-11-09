Errani/Paolini, che debutto: Siniakova/Townsend ko

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Errani e Paolini vincono al debutto alle Wta Finals, battute Siniakova/Townsend

wta finals

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio alle Wta Finals contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend per 4-6, 6-1, 10-8. Martedì 10 novembre affronteranno Bucsa/Melichar-Martinez. Il torneo è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW

WTA FINALS: RISULTATI E CLASSIFICHE - GUIDA TV

Difficile desiderare un inizio migliore alle Wta Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due italiane hanno battuto le numero 2 del tabellone Katerina Siniakova e Taylor Townsend per 4-6, 6-1, 10-8. Una grande prova di Errani e Paolini, che conquistano il primo match del loro percorso a Indian Wells in rimonta. Il primo set è stato perso per 6-4 a seguito della palla break subìta nel terzo game e mai più recuperata (nonostante le tre chance di controbreak avute nell'ottavo game). La situazione è poi cambiata nel secondo parziale, in cui Errani e Paolini sono partite alla grande con due break consecutivi per il 5-0 e, dopo aver sprecato due set point in risposta per il bagel, hanno chiuso con un netto 6-1 in 34 minuti. La sfida si è allungata, dunque, fino al match tiebreak, giocato punto a punto e vinto per 10-8 da Errani e Paolini dopo l'errore con il rovescio di Siniakova

Potrebbe interessarti

Wta Finals, il programma di oggi su Sky

Martedì di nuovo in campo

Con questa vittoria, Errani e Paolini si prendono il loro primo e importantissimo punto all'interno del gruppo 2. Le due italiane torneranno in campo martedì 10 novembre contro la coppia composta da Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, teste di serie numero 4, che all'esordio hanno sconfitto Perez/Schuurs per 6-0, 6-4. L'incontro è in programma come ultimo match dalle ore 21.

La classifica del gruppo 2

  1. Bucsa/Melichar-Martinez 1-0 (set 2-0)
  2. ERRANI/PAOLINI 1-0 (set 2-1)
  3. Siniakova/Townsend 0-1 (set 1-2)
  4. Perez/Schuurs 0-1 (set 0-2)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Wta Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Day-2 in programma a Indian Wells per le Wta Finals: in campo Aryna Sabalenka contro Karolina...

Errani/Paolini, che debutto: Siniakova/Townsend ko

wta finals

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio alle Wta Finals contro Katerina Siniakova e...

Alcaraz è ovunque: vince il punto del match!

atp parigi

Nel video il punto più bello della finale del Masters 1000 di Parigi tra Carlos Alcaraz e Ben...

Shelton, volée incredibile. Alcaraz se la ride...

atp parigi

Nella finale di Parigi tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz non sono mancati dei colpi incredibili....

Alcaraz: "Titolo che ho cercato per tanto tempo"

atp parigi

Le parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria del Masters 1000 di Parigi: "Questo titolo significa...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS