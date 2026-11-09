Errani/Paolini, che debutto: Siniakova/Townsend ko

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio alle Wta Finals contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend per 4-6, 6-1, 10-8. Martedì 10 novembre affronteranno Bucsa/Melichar-Martinez. Il torneo è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW

Difficile desiderare un inizio migliore alle Wta Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due italiane hanno battuto le numero 2 del tabellone Katerina Siniakova e Taylor Townsend per 4-6, 6-1, 10-8. Una grande prova di Errani e Paolini, che conquistano il primo match del loro percorso a Indian Wells in rimonta. Il primo set è stato perso per 6-4 a seguito della palla break subìta nel terzo game e mai più recuperata (nonostante le tre chance di controbreak avute nell'ottavo game). La situazione è poi cambiata nel secondo parziale, in cui Errani e Paolini sono partite alla grande con due break consecutivi per il 5-0 e, dopo aver sprecato due set point in risposta per il bagel, hanno chiuso con un netto 6-1 in 34 minuti. La sfida si è allungata, dunque, fino al match tiebreak, giocato punto a punto e vinto per 10-8 da Errani e Paolini dopo l'errore con il rovescio di Siniakova.