Wta Finals, il programma di oggi su Sky

Day-2 in programma a Indian Wells per le Wta Finals: in campo Aryna Sabalenka contro Karolina Muchova e Mirra Andreeva contro Elina Svitolina. Si parte alle 21: tutto in diretta Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di Wta Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 21 con le sfide del secondo gruppo che vedranno come protagonista la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka, che se la vedrà contro la ceca Karolina Muchova, finalista quest'anno a Wimbledon. A seguire si affronteranno la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva e l'ucraina Elina Svitolina. Nel doppio, invece, spazio ai match del gruppo 1 tra Dabrowski/Stefani contro Mertens/Zhang (3° incontro dalle 21) e Guo/Mladenovic-Hsieh/Ostapenko.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13 - Atp Stoccolma: Duckworth (Aus) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Atp Stoccolma: Vallejo (Par) vs Humbert (Fra)
- ore 18 - Simulcast Sky Sport Max
- ore 21 - Wta Finals: Sabalenka vs Muchova (Cze)
- a seguire - Wta Finals: Andreeva vs Svitolina (Ukr)
- a seguire - Wta Finals: Dobrowski/Stefani vs Mertens/Zhang
- a seguire - Wta Finals: Guo/Mladenovic vs Hsieh/Ostapenko
SKY SPORT MAX (206)
- ore 18 - Atp Stoccolma: Etcheverry (Arg) vs Dahlin (Swe)
- a seguire - Atp Stoccolma: Borg (Swe) vs Samuel (Gbr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.