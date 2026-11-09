Wta Finals, il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Day-2 in programma a Indian Wells per le Wta Finals: in campo Aryna Sabalenka contro Karolina Muchova e Mirra Andreeva contro Elina Svitolina. Si parte alle 21: tutto in diretta Sky Sport e in streaming su NOW

WTA FINALS, RISULTATI E CLASSIFICHE

Nuova giornata di Wta Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 21 con le sfide del secondo gruppo che vedranno come protagonista la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka, che se la vedrà contro la ceca Karolina Muchova, finalista quest'anno a Wimbledon. A seguire si affronteranno la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva e l'ucraina Elina Svitolina. Nel doppio, invece, spazio ai match del gruppo 1 tra Dabrowski/Stefani contro Mertens/Zhang (3° incontro dalle 21) e Guo/Mladenovic-Hsieh/Ostapenko.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13 - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - Atp Stoccolma: Duckworth (Aus) vs Norrie (Gbr)
  • a seguire - Atp Stoccolma: Vallejo (Par) vs Humbert (Fra)
  • ore 18 - Simulcast Sky Sport Max
  • ore 21 - Wta Finals: Sabalenka vs Muchova (Cze)
  • a seguire - Wta Finals: Andreeva vs Svitolina (Ukr)
  • a seguire - Wta Finals: Dobrowski/Stefani vs Mertens/Zhang
  • a seguire - Wta Finals: Guo/Mladenovic vs Hsieh/Ostapenko

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 18 - Atp Stoccolma: Etcheverry (Arg) vs Dahlin (Swe)
  • a seguire - Atp Stoccolma: Borg (Swe) vs Samuel (Gbr)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Wta Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Day-2 in programma a Indian Wells per le Wta Finals: in campo Aryna Sabalenka contro Karolina...

Errani/Paolini, che debutto: Siniakova/Townsend ko

wta finals

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio alle Wta Finals contro Katerina Siniakova e...

Alcaraz è ovunque: vince il punto del match!

atp parigi

Nel video il punto più bello della finale del Masters 1000 di Parigi tra Carlos Alcaraz e Ben...

Shelton, volée incredibile. Alcaraz se la ride...

atp parigi

Nella finale di Parigi tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz non sono mancati dei colpi incredibili....

Alcaraz: "Titolo che ho cercato per tanto tempo"

atp parigi

Le parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria del Masters 1000 di Parigi: "Questo titolo significa...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS