Prima dell'inizio della sfida tra Cobolli e Medvedev, all'Inalpi Arena Sascha Zverev ha ricevuto dal presidente Atp Andrea Gaudenzi il trofeo di numero 1 al mondo di fine anno. "È un grande onore ricevere questo trofeo – ha detto il tedesco –. La scorsa stagione mi ero detto: 'Forse posso vincere uno Slam', ma non immaginavo che avrei vinto questo trofeo. È il più grande risultato della mia carriera, questo trofeo è il modo migliore per chiudere questo anno". Di seguito le foto più belle

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