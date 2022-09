Archiviato, non senza fatica contro Porto Rico, il secondo 3-0 su altrettanti incontri, l’Italvolly femminile torna subito in campo per affrontare un avversario di caratura maggiore. Le campionesse d’Europa giocano contro il Belgio per la vetta del girone A in questo Mondiale. Il match è alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

MAZZANTI: "CONTRO IL BELGIO MATCH DIFFICILE"