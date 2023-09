Domani Italia-Polonia: è l'ultimo gradino...

Proprio la finale persa in casa nella bolgia di Katowice è il sassolino, non così piccolo, che la Polonia vuole togliersi dalle scarpe. Una rimonta storica dell’Italia, sotto di un set, ha infatti impedito alla squadra di Grbic di vincere il terzo Mondiale consecutivo e di farlo davanti ai propri tifosi. Ragion per cui, Leon e compagni hanno tutta l’intenzione di "vendicarsi" in casa azzurra nella finale del PalaEur . Polonia che arriva a questo appuntamento forte di un percorso netto con otto successi in altrettanti incontri ed è proprio in semifinale contro la Slovenia che si è visto il miglior Wilfredo Leon , fuoriclasse di origini cubane e capitano della Sir Perugia, stesso club di Simone Giannelli e Roberto Russo.

Come arrivano gli azzurri

Se la Polonia ha vinto otto partite su otto, non è da meno l’Italia che arriva in finale avendo perso set soltanto in due match, quelli comunque portati a casa al tie-break contro Germania e Olanda. Per il resto solo 3-0 per i campioni in carica. Un’Italia che, come ammesso dallo stesso Ct, arriva stanca ma consapevole di essere una delle migliori squadre al mondo, se non la migliore in assoluto. Un gruppo coeso, "che si vuole bene" e che è stato capace di reagire alle difficoltà dentro e fuori dal campo. Su tutte le indisponibilità di Simone Anzani, vicecapitano non convocato da De Giorgi per via di un problema cardiaco comunque risolto, e quella di Roberto Russo, tra i migliori centrali dell'intera competizione, infortunatosi alla caviglia nei quarti contro l’Olanda, out per la semifinale e in dubbio anche per la finale.