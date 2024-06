VNL, Italia-Brasile 2-3: prima sconfitta a Macao

Dopo i convincenti successi contro Francia e Repubblica Dominicana, arriva il primo ko in questa tappa di Macao per le azzurre, il secondo in totale in questa Nations League dopo quello all’esordio assoluto contro la Polonia. Vince il Brasile con i parziali di 24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15, all’Italia non bastano le buone prove di Egonu e Danesi. Domani, domenica 2 giugno, c’è la Cina alle 13.30, in palio altri punti importanti in chiave qualificazione olimpica

Non basta una Paola Egonu da 28 punti all'Italia: al termine di un match straordinario, le azzurre cedono al tie-break contro il Brasile con i parziali di 24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15 e perdono la prima partita di questa week 2 a Macao . Le ragazze di Velasco, avanti 2-1, si fanno rimontare ma comunque limitano i danni in chiave ranking. Domani, domenica 2 giugno, c'è la Cina padrona di casa per chiudere questa seconda settimana di Volley Nations League.

Il racconto del match

Anche per questo terzo match nella week 2 Velasco sceglie Orro ed Egonu in diagonale palleggiatrice-opposto, la capitana Danesi e Lubian al centro, Bosetti e Sylla in banda, De Gennaro libero. Dalla panchina Antropova e Fahr, così come Degradi. Ze Roberto parte con Roberta al palleggio, Rosamaria opposto, Ana Cristina e Gabi le due schiacciatrici, Carol e Thaisa al centro, Nyeme il libero.

Inizia forte il Brasile che con i turni al servizio di Gabi e Carol si porta subito a +7 sul 2-9. Azzurre che però reagiscono, migliorano sensibilmente in ricezione sui tocchi a muro ed è così che si riavvicinano fino all’11-14 prima e al 17-19 poi grazie al servizio di Antropova. Un vantaggio che le brasiliane mantengono fino ai due set point sul 22-24 quando i punti di Egonu e Orro riportano l’Italia in parità sul 24-24. Gli errori di Lubian al servizio e della stessa Egonu dalla seconda linea regalano però ai vantaggi il set alle sudamericane che vincono 24-26.

Decisamente più equilibrato l’inizio del secondo parziale rispetto al primo. Gabi ed Egonu danno spettacolo con colpi straordinari (6-6), ma il primo vantaggio nel match delle azzurre arriva poco dopo con il muro proprio di Egonu sull’ex compagna al VakifBank (7-6). Brasile che non si disunisce e anzi trova il break del +5 sul 9-14, ma il turno in battuta di Fahr, entrata al posto di Lubian, permette all’Italia il contro-break (17-16). L’accelerata nel finale è quella firmata Egonu che porta l’Italia sul 24-22, ma il Brasile annulla i due set point (24-24) prima di cedere sul 27-25 grazie al muro di Sylla.

Il set vinto dà consapevolezza alle azzurre che ripartono forte nel terzo parziale con Paola Egonu che mette a terra l’ace del 4-1. Il gioco a centro dell’Italia è preciso ed efficace: l’Italia non fatica a mantenere il cambio palla fino a metà set quando il Brasile pareggia sul 12-12, ma è un down passeggero visto che Sylla e compagne si riportano subito a +4 sul 18-14. Ed è un vantaggio che le azzurre questa volta non sprecano e che anzi incrementano grazie ad Antropova nel finale. Chiude Fahr in primo tempo sul 25-18.

Nel quarto set l’Italia inizia con tanti errori al servizio (quattro nei primi sei punti per il Brasile), ma negli altri fondamentali il livello è altissimo per le azzurre che con un parziale di 5-0 si portano sul 9-6. Gabi e compagne però non si arrendono e nonostante il -4 sul 15-11 si riportano in vantaggio sul 17-18. Da lì è blackout Italia che si smarrisce in ricezione e subisce un altro parziale e perde il set con il risultato di 19-25.

Emozioni a anche nel tie-break: Brasile avanti 3-1, contro-break Italia che va sul 4-3, prima di subire un parziale che porta le sudamericane avanti 5-8. Azzurre che rimontano fino al 9-10 ma non basta: due muri consecutivi di Carol fanno volare il Brasile che vince il set 10-15 e la partita per 3-2