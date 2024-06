VNL, Italia-Francia 2-3: a Ottawa primo ko azzurro

Dopo aver vinto tutti gli incontri della prima tappa, quella di Rio de Janeiro, parte con una sconfitta la week 2 dell’Italia a Ottawa. Gli azzurri cedono al tie-break contro la Francia con i parziali di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15. Non bastano alla squadra di De Giorgi i 19 punti di Michieletto e i 15 di Russo. Italia che torna subito in campo oggi, 6 giugno, per affrontare gli Stati Uniti alle 22.30. In palio altri punti importanti in chiave ranking e quindi in prospettiva qualificazione olimpica

Arriva alla quinta partita il primo ko per l’Italia in Volley Nations League. Conclusa con quattro vittorie la tappa di Rio de Janeiro, gli azzurri partono male nella week 2 di Ottawa perdendo al tie-break contro i campioni olimpici della Francia allenata da Andrea Giani . Una sconfitta che comunque non compromette il cammino della squadra di De Giorgi in VNL né la possibilità di qualificazione olimpica attraverso il ranking mondiale. Nonostante il 3-2 subìto (parziali di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15), l’Italia si trova al terzo posto, abbondantemente tra le squadre al momento qualificate per Parigi 2024.

Il racconto del match

Per questo esordio a Ottawa, De Giorgi si affida ai suoi titolarissimi con Giannelli-Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Lavia e Michieletto in banda, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Giani risponde con Toniutti al palleggio, Patry opposto, Clevenot e Louati schiacciatori, Le Goff e Seddik centrali, Grebennikov libero.

Nel primo set parte bene l’Italia che trova il +3 sul 5-2 grazie al muro di Galassi. La Francia però non lascia scappare gli azzurri e trova il pari sul 9-9 grazie al servizio di Seddik. Da lì è equilibrio fino alla fine quando un paio di imprecisioni in contrattacco dell’Italia portano i campioni olimpici sul 22-24. Chiude Louati dalla seconda linea per il 23-25.

Decisamente migliore l’Italia nel secondo parziale: azzurri sul +4 in avvio (5-1 firmato Lavia). Come nel primo set, prova a recuperare la squadra di Giani che si riporta a -2 sull’8-6 ma questa volta non c’è l’aggancio e il sorpasso. Giannelli e compagni si riportano a +4 sul 16-12 e mantengono il vantaggio fino al termine del set chiuso con un convincente 25-18.

Il terzo set è molto equilibrato fin dall’inizio: è Russo con un ace a provare l’allungo azzurro sul 14-12, ma i campioni olimpici si portano a +1 sul 18-19 grazie a Clevenot. Si resta in parità fino al 23-23 quando un errore in ricezione della nostra seconda linea regala il parziale alla Francia sul risultato di 23-25.

Come avvenuto tra il primo e il secondo set, gli azzurri reagiscono al parziale perso e partono forte nel quarto set. Il primo break importante arriva sul 14-11 di Galassi in primo tempo. Poi è ancora l’ormai ex centrale di Monza a portarci sul 15-11. Patry e compagni provano a rientrare ma il ritmo degli azzurri a muro e in contrattacco è insostenibile per la Francia: Russo firma il 23-15, si va poi al tie-break sul punteggio di 25-19.

Il quinto e decisivo set parte con il sestetto che ha chiuso il quarto parziale, ovvero con Bovolenta al posto di Romanò. Ed è proprio su di lui il muro che porta la Francia sullo 0-2. Azzurri che non riescono ad accorciare, anzi vanno a -4 sul 2-6 e sarà un vantaggio che Toniutti e compagni riusciranno non solo a mantenere, ma anche ad incrementare fino al 7-13 con il mani fuori di Louati. Vince la squadra di Giani che chiude sul 10-15 infliggendo la prima sconfitta in VNL all’Italia.