VNL, Italia-Bulgaria 3-0: prima vittoria a Lubiana

Dopo il ko contro la Polonia all’esordio di questa week 3 di Lubiana, i ragazzi di De Giorgi reagiscono e vincono contro la Bulgaria con i parziali di 27-25, 25-20, 25-21. Un’Italia sperimentale con tanti giovani che provano a giocarsi le chance di convocazione per Parigi 2024. Fra questi c’è Mattia Bottolo, miglior marcatore e trascinatore contro la nazionale allenata da Blengini. Si torna in campo il 22 giugno contro la Slovenia alle 20.30

Torna a vincere l’Italia maschile in VNL dopo il ko contro la Polonia . I giovani azzurri allenati da De Giorgi - che ha lasciato a casa i big in questa terza tappa di Nations League viste le qualificazioni già ottenute a Parigi e alle Finals - battono la Bulgaria il tre set con i parziali di 27-25, 25-20, 25-21 e tornano momentaneamente in testa alla Nations League. Mvp del match Mattia Bottolo, entrato nel primo set e autore di 15 punti. Italia di nuovo in campo il 22 giugno contro la Slovenia.

Il racconto del match

De Giorgi conferma il sestetto che ha iniziato il match contro la Polonia e manda in campo Sbertoli e Bovolenta in diagonale palleggiatore-opposto, Recine e Luca Porro in banda, Sanguinetti e Mosca al centro, Laurenzano il libero. Dall’altra parte della rete, i ragazzi di Blengini, ex Ct proprio dell’Italia che punta sul talento classe 2006 Nikokov. L’avvio del match è tutto a favore della Bulgaria che approfitta di un paio di errori in ricezione degli azzurri e si porta sul 3-6 prima e sul 6-11 poi. Gli azzurri però reagiscono con Bottolo in campo al posto di Recine e si riporta a -1 (18-19) per poi agganciare gli avversari sul 21-21. Da lì è equilibrio fino ai vantaggi: il set va all’Italia per 27-25 grazie all’errore di Petkov.

Il secondo set parte con il sestetto che ha concluso il primo, ovvero con Bottolo in banda al posto di Recine e Gironi opposto per Bovolenta. L’avvio favorevole all’Italia che va a +3 sul 9-6, poi un muro pazzesco a una mano di Mosca e un primo tempo di Sanguinetti portano gli azzurri avanti 13-8. Ed è un vantaggio che Sbertoli e compagni non sciupano chiudendo il set sul 25-20 grazie al servizio sbagliato dalla Bulgaria.

Nel terzo set gli azzurri iniziano con diversi errori al servizio, ma lo stesso fanno i bulgari che dunque non approfittano in fase break. Il primo vantaggio significativo è quello che arriva con il turno in battuta di Bottolo (12-7) e poi con il successivo servizio di Sanguinetti (14-8). Come nel secondo parziale, i ragazzi di Blengini provano a reagire (20-16), ma è troppo lo svantaggio accumulato. Chiude Bottolo con un colpo in diagonale per il 25-21 definitivo.