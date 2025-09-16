Mondiali volley, Italia-Belgio LIVE alle 15.30

Esplora tutte le offerte Sky
Italia-Belgio, il risultato della partita ai Mondiali di volley in diretta live

Dopo il netto successo all'esordio contro l'Algeria, gli azzurri di De Giorgi sfidano il Belgio, l'avversario più duro del girone e vincitore al debutto contro l'Ucraina. Segui il match sul liveblog di skysport.it

I CONVOCATI DI DE GIORGI PER IL MONDIALE

ITALIA-BELGIO LIVE ALLE 15.30

I convocati di De Giorgi

L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco.

Il girone dell'Italia

Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo F insieme all'Algeria, seconda nel campionato africano del 2023 e sconfitta all'esordio, al Belgio e all'Ucraina, qualificatesi grazie alle loro posizioni nel ranking (rispettivamente 5^ e 4^ tra le squadre non qualificate tramite le competizioni continentali).

Il debutto del Belgio

Così come l'Italia, anche i Red Dragons hanno vinto senza grandi problemi al debutto: 3-0 netto all'Ucraina.

Il debutto dell'Italia

Partenza perfetta della nazionale allenata da De Giorgi. Gli azzurri hanno vinto al debutto contro l'Algeria con un netto 3-0. 25-13, 25-22, 25-17 i parziali in favore degli italiani.

Segui la sfida, in programma per le ore 15.30, con il nostro liveblog.

A Manila (Filippine) è il giorno della sfida tra Italia e Belgio, secondo incontro della fase a gironi del Mondiale maschile di pallavolo.

