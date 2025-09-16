Mondiali volley, Italia-Belgio LIVE alle 15.30

Italia-Belgio, il risultato della partita ai Mondiali di volley in diretta live
Dopo il netto successo all'esordio contro l'Algeria, gli azzurri di De Giorgi sfidano il Belgio, l'avversario più duro del girone e vincitore al debutto contro l'Ucraina. Segui il match sul liveblog di skysport.it
ITALIA-BELGIO LIVE ALLE 15.30
I convocati di De Giorgi
L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco.
Italvolley, i 14 convocati di De Giorgi per il Mondiale
Il girone dell'Italia
Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo F insieme all'Algeria, seconda nel campionato africano del 2023 e sconfitta all'esordio, al Belgio e all'Ucraina, qualificatesi grazie alle loro posizioni nel ranking (rispettivamente 5^ e 4^ tra le squadre non qualificate tramite le competizioni continentali).
Il debutto del Belgio
Così come l'Italia, anche i Red Dragons hanno vinto senza grandi problemi al debutto: 3-0 netto all'Ucraina.
Il debutto dell'Italia
Partenza perfetta della nazionale allenata da De Giorgi. Gli azzurri hanno vinto al debutto contro l'Algeria con un netto 3-0. 25-13, 25-22, 25-17 i parziali in favore degli italiani.
Segui la sfida, in programma per le ore 15.30, con il nostro liveblog.
A Manila (Filippine) è il giorno della sfida tra Italia e Belgio, secondo incontro della fase a gironi del Mondiale maschile di pallavolo.