Mondiali volley, Italia-Ucraina 1-0 LIVE

Sulla sconfitta contro il Belgio: "Come ne abbiamo vinte tante di partite in carriera, così ne abbiamo perse altrettante. Secondo me bisogna analizzare quello che non è andato, ma allo stesso tempo non bisogna fasciarsi troppo la testa o farsi troppi pensieri negativi perché non serve". Sulla sfida contro l'Ucraina: "La gara di oggi rappresenta il nostro «sedicesimo di finale», sarà una gara da dentro o fuori, sappiamo che si può incappare in una sconfitta come quella con il Belgio perché è una squadra con giocatori di valore che da tanti anni giocano ad alti livelli. Forse l’abbiamo approcciata non nel migliore dei modi e, come ho ripetuto tante volte, nella pallavolo maschile di oggi non esistono più partite semplici o partite troppo difficili, se non giochi con attenzione e con un livello tecnico sempre alto rischi di perdere e così è successo a noi. Ognuno di noi analizzerà i propri aspetti per poi andare in campo oggi per riportare la vittoria a casa e passare il girone".