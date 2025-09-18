Mondiali volley, Italia-Ucraina 1-0 LIVE

Italia-Ucraina, il risultato della partita ai Mondiali di volley in diretta live
Sfida decisiva a Manila (Filippine) per l'Italia. Dopo la sconfitta contro il Belgio, gli azzurri affrontano l'Ucraina per un posto negli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley. Gli uomini di De Giorgi partono alla grande e vincono il 1° set 25-21. Chi vince affronterà l'Argentina. Segui il match con il nostro liveblog
ITALIA-UCRAINA 1-0 (25-21) LIVE
C'è l'invasione!
Il punto viene dato agli azzurri! Italia-Ucraina 6-6.
Challenge dell'Italia
Chiesto challenge per possibile invasione di Tupchii.
2° SET: muro out di Tupchii, l'Ucraina si porta avanti di due punti. Italia-Ucraina 5-7.
2° SET: Synytsia di seconda. Italia-Ucran 5-6.
2° SET: Romanò in parallela! L'Italia trova il pareggio, 5-5.
2° SET: mani out di Synytsia. Italia-Ucraina 4-5.
2° SET: fuori l'attacco di Kovalov che non trova le mani del muro. 4-4.
2° SET: fallo di Bottolo. Italia-Ucraina 3-4.
2° SET: primo tempo di Semeniuk. Italia-Ucraina 3-3.
2° SET: Tupchii sbaglia al servizio, punto per gli azzurri. Italia-Ucraina 3-2.
2° SET: diagonale stretta vincente di Tupchii da posto 2. Parità, 2-2.
2° SET: primo tempo di Russo su palla magica di Giannelli! Italia-Ucraina 2-1
2° SET: errore al servizio di Drozd. Parità, 1-1.
2° SET: muro di Semeniuk. Italia-Ucraina 0-1.
Inizia il secondo set!
Si parte! L'Ucraina al servizio.
L'Italia vince il primo set!
Michieletto! L'Italia conquista il primo set 25-21. Ottima partenza della squadra di De Giorgi. Tra poco il secondo set.
1° SET: invasione di Giannelli sull'attacco out di Kovalov. Italia-Ucraina 24-21, altro set point Italia.
1° SET: super attacco in diagonale di Bottolo! 24-20 Italia e set point per gli azzurri!
1° SET: esce di pochissimo la battuta di Romanò. Punto all'Ucraina. Italia-Ucrain 23-20.
1° SET: primo tempo di Gargiulo! Italia-Ucraina 23-19.
1° SET: diversi errori al servizio in questa fase. Nell'Italia sbaglia Russo. Italia-Ucraina 22-19.
1° SET: sbaglia al servizio Yanchuk. Italia-Ucraina 22-18. Entriamo nelle fasi più importanti di questo primo set.
1° SET: fallo in battuta di Michieletto. Punto all'Ucraina. Italia-Ucraina 21-18.
1° SET: errore al servizio di Tupchii. Italia-Ucraina 21-17.
1° SET: primo tempo di Semeniuk. Punto all'Ucraina. Italia-Ucraina 20-17.
1° SET: muro straordinario di Romanò! Italia-Ucraina 20-16.
1° SET: primo tempo di Russo! L'Italia avanti di 3 punti. Italia-Ucraina 19-16.
1° SET: primo tempo di Semeniuk. Italia-Ucraina 18-16.
1° SET: fuori l'attacco di Michieletto da posto 4. Italia-Ucraina 18-15.
1° SET: errore in costruzione dell'Ucraina. Importantissimo più 4 di vantaggio degli azzurri. Italia-Ucraina 18-14.
Nessuna invasione!
Punto confermato all'Italia! Azzurri avanti 17-14.
Challenge dell'Ucraina
Chiesto challenge per possibile invasione degli azzurri sul mani out di Romanò.
1° SET: mani out di Romanò! Gli azzurri iniziano a spingere! Italia-Ucraina 17-14.
1° SET: Russo di prima intenzione! Italia-Ucraina 16-14. Timeout Ucraina.
1° SET: invasione dell'Ucraina con Drozd, gli azzurri si portano in vantaggio! Italia-Ucraina 15-14.
1° SET: errore al servizio di Kovalov, 14-14.
1° SET: pallonetto di Kovalov, l'Ucraina torna in vantaggio. Italia-Ucraina 13-14.
1° SET: errore al servizio di Synytsia, 13-13.
1° SET: primo tempo di Drozd. Italia-Ucraina 12-13.
1° SET: invasione dell'Ucraina, punto all'Italia. Parità, 12-12.
1° SET: pipe di Yanchuk. Ucraina ancora in vantaggio. Italia-Ucraina 11-12.
1° SET: Romanò! Attacco profondo in diagonale, parità! 11-11.
1° SET: primo tempo di Semeniuk. Italia-Ucraina 10-11.
1° SET: errore al servizio per l'Ucraina. Ancora pareggio, 10-10.
1° SET: vincente l'attacco in diagonale di Yanchuk. Italia-Ucraina 9-10.
1° SET: mani out di Russo! 9-9.
1° SET: parallela da posto 2 di Tupchii. Italia-Ucrain 8-9.
1° SET: diagonale di Romanò! Parità, 8-8.
1° SET: contrattacco di Yanchuk. Italia-Ucraina 7-8.
1° SET: diagonale di Kovalov da posto 4. Parità, 7-7.
1° SET: pipe di Michieletto! Italia-Ucraina 7-6.
1° SET: ace di Synytsia. Parità, 6-6.
1° SET: primo tempo di Synytsia. Italia-Ucraina 6-5.
1° SET: ace di Romanò! Italia-Ucraina 6-4.
1° SET: Bottolo trova le mani del muro! Italia-Ucraina 5-4
1° SET: Semeniuk di prima intenzione. Parità, 4-4.
1° SET: errore in costruzione per l'Ucraina. Punto azzurro, Italia-Ucraina 4-3.
1° SET: mani out di Bottolo da zona 4! Parità, 3-3
1° SET: muro di Semeniuk su Giannelli. Italia-Ucraina 2-3.
1° SET: primo tempo di Semeniuk, 2-2.
1° SET: fuori l'attacco in diagonale da posto 4 di Yanchuk. Italia-Ucrain 2-1.
1° SET: pipe di Kovalov. Parità: 1-1.
1° SET: ace di Giannelli! Italia-Ucraina 1-0.
Si parte!
Inizia Italia-Ucraina! Azzurri al servizio.
Il sestetto dell'Ucraina
- Semeniuk
- Yanchuk
- Tupchii
- Drozd
- Kovalov
- Synytsia
Boiko come libero
Il sestetto dell'Italia
- Romanò
- Russo
- Michieletto
- Bottolo
- Gargiulo
- Giannelli
Balaso come libero
Spazio agli inni nazionali
Si parte con quello italiano!
Riscaldamento in corso, tra poco si parte!
L'albo d'oro dei Mondiali di volley maschili
L'Italia si presenta nelle Filippine da campione in carica.Gli azzurri hanno vinto quattro Mondiali nella loro storia, meglio solo l'Unione Sovietica a sei. Ecco l'albo d'oro
Mondiali volley, l'albo d'oro: Italia a quota quattro successi
La classifica della Pool F
Il Belgio è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale della Pool F. Per qualificarsi come seconda del girone, per l'Italia sarà fondamentale battere l'Ucraina.
- Belgio: 8 punti
- ITALIA: 4 punti
- Ucraina: 3 punti
- Algeria: 0 punti
Le parole di Simone Anzani
Sulla sconfitta contro il Belgio: "Come ne abbiamo vinte tante di partite in carriera, così ne abbiamo perse altrettante. Secondo me bisogna analizzare quello che non è andato, ma allo stesso tempo non bisogna fasciarsi troppo la testa o farsi troppi pensieri negativi perché non serve". Sulla sfida contro l'Ucraina: "La gara di oggi rappresenta il nostro «sedicesimo di finale», sarà una gara da dentro o fuori, sappiamo che si può incappare in una sconfitta come quella con il Belgio perché è una squadra con giocatori di valore che da tanti anni giocano ad alti livelli. Forse l’abbiamo approcciata non nel migliore dei modi e, come ho ripetuto tante volte, nella pallavolo maschile di oggi non esistono più partite semplici o partite troppo difficili, se non giochi con attenzione e con un livello tecnico sempre alto rischi di perdere e così è successo a noi. Ognuno di noi analizzerà i propri aspetti per poi andare in campo oggi per riportare la vittoria a casa e passare il girone".
I gironi del Mondiale
La competizione si svolge nelle Filippine, precisamente nelle città di Pasay e Quezon City. Ecco la composizione nei giorni:
- Girone A: Egitto, Filippine, Iran, Tunisia
- Girone B: Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania
- Girone C: Argentina, Corea del Sud, Finlandia, Francia
- Girone D: Colombia, Cuba, Portogallo, Stati Uniti
- Girone E: Bulgaria, Cile, Germania, Slovenia
- Girone F: Algeria, Belgio, ITALIA, Ucraina
- Girone G: Canada, Giappone, Libia, Turchia
- Girone H: Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Serbia
La Nazionale femminile al Quirinale
La pallavolo italiana, domenica 7 settembre, festeggiava il trionfo mondiale della Nazionale femminile, al termine di un'epica finale vinta 3-2 con la Turchia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così invitato le azzurre al Quirinale. L'incontro è stato fissato per il prossimo 8 ottobre .
Italvolley femminile l'8 ottobre al Quirinale
L'Italia è campione in carica
Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.
Francia eliminata dal Mondiale
Già clamoroso quanto sta accadendo in questo Mondiale. I campioni Olimpici della Francia sono eliminati dalla fase a gironi. Passano nella Pool C l'Argentina (che affronterà una tra Italia e Ucraina) e la Finlandia.
Il secondo posto in VNL
L'estate azzurra è stata finora segnata dal secondo posto in Nations League, competizione in cui l'Italia non arrivava tra le prime quattro dal 2016, quando si chiamava ancora "World League". Dopo aver battuto Cuba ai quarti e Slovenia in semifinale, l'Italia è stata piegata dalla solita Polonia in finale.
Le parole di De Giorgi
De Giorgi, in occasione della presentazione delle due Nazionali (maschile e femminile) a Malpensa, ha affrontato più argomenti a Sky Sport, dall'infortunio di Lavia alle varie favorite per la vittoria di questo Mondiale.
I convocati di De Giorgi
L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco.
Italvolley, i 14 convocati di De Giorgi per il Mondiale
Il percorso dell'Ucraina
L'Ucraina viene invece dalla vittoria per 3-0 contro l'Algeria. I gialloblù avevano perso invece al debutto contro il Belgio.
Il percorso dell'Italia
Gli azzurri di De Giorgi sono reduci dalla sconfitta al tie-break (dopo aver recuperato da 2-0) contro il Belgio. Ko che è costato il primo posto ai campioni in carica nel Pool F.
Segui la sfida, in programma per le 15.30, in diretta con il nostro liveblog.
Giornata decisiva ai Mondiali di volley maschili per l'Italia. Gli azzurri, dopo la sconfitta nella seconda giornata contro il Belgio, affrontano l'Ucraina per un posto negli ottavi di finale.