Tutta la bellezza di essere i numeri 1 al mondo

La bellezza di una Nazionale, quella maschile di volley, che si è confermata sul tetto del mondo, bissando così il successo delle ragazze di pochi giorni fa. La bellezza di un Ct che ha dato solo sicurezze a un gruppo già forte e pieno di valori umani e che ha conquistato tutti e 5 i mondiali della nostra storia. La bellezza di uno sport che è sempre pià azzurro che mai