Il presidente del Coni elogia sia il presidente federale, Giuseppe Manfredi, che i due allenatori, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi: "La pallavolo è un esempio da studiare per la sua organizzazione capillare nel territorio, per la sua capacità di valorizzare e lanciare i giovani. Agli allenatori spetta il compito più difficile, ma il fatto di provenire dallo stesso ceppo li agevola. De Giorgi è stato allenato da Velasco e Velasco ha vinto sia con gli uomini che con le donne. Mai era capitato di avere prima in Italia, insieme, sorelle e fratelli insieme come campioni del mondo. All'estero era successo solo una volta, 60 anni fa". A Mattarella: "La ringraziamo per essere sempre partecipe e spettatore delle imprese sportive"