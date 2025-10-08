Le campionesse e i campioni del mondo al Quirinale e a Palazzo Chigi. La Nazionale femminile e quella maschile dell'ItalVolley, reduci dalle vittorie dei Mondiali in Thailandia e nelle Filippine, vengono ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Segui la giornata in diretta su Sky Sport 24 sul liveblog di skysport.it
Mattarella: "Fortunatamente non ho visto Italia-Belgio del girone"
Il presidente si è rivolto prima alle ragazze: "Sembrava un percorso netto, invece semifinale e finale sono state sofferte per il livello delle avversarie. In quel momento avete dovuto spendere molte energie dal punto di vista fisico e mentale". E ai ragazzi: "Fortunatamente vi ho seguito dai quarti e mi sono perso la sconfitta col Belgio. Complimenti per come vi siete ripresi, in finale nel terzo set con la Bulgaria mi è sembrato che volevate rendere la finale meno scontata... "
Mattarella: "Complimenti agli allenatori per la loro serenità"
In primis, il presidente della Repubblica si rivolge a Velasco e De Giorgi: "Complimenti per come avete preparato le squadre, anche fuori dal campo. Quello che mi ha colpito vedendovi, era la serenità che eravate in grado di trasmettere durante i timeout, anche nei momenti più difficili"
Il retroscena di Mattarella: "Giannelli mi ha mandato una lettera"
Il presidente della Repubblica: "Giannelli mi ha mandato una lettera, lo ringrazio. Saluto loro e gli altri che non potevano essere presenti come Russo, Romanò, Sylla e Orro. Sono invece molto contento che ci sia Lavia, non è stato in campo stavolta ma ha partecipato con il cuore"
I regali per Mattarella
Senza Gianelli, è il vice-capitano azzurro Anzani a parlare per la squadra maschile: "La nostra vittoria è simbolo dell'unità e del sacrificio". E invita il presidente a ricevere i regali portati dalle due squadre tra cui le canotte indossate firmate da giocatori e giocatrici, le medaglie vinte e un pallone
Danesi: "Lo sport non è nemico dell'istruzione"
Il messaggio della capitana azzurra: "Mi rivolgo alle ragazze che sognano di essere all'ombra della rete. Continuate a inseguire i vostri sogni e a studiare, perché lo sport non sarà mai nemico della scuola e dell'istruzione. Ci sono tanti esempi di atlete che non hanno scelto tra le due e si sono tolte moltissime soddisfazioni"
Danesi: "Essere modello è più bello che essere vincenti. Un vero orgoglio"
Il capitano della Nazionale femminile, Anna Danesi: "Non è la prima volta, ma le nostre emozioni nell'essere qui sono sempre genuine, probabilmente per l'amore che dimostra per lo sport e per la pallavolo, per noi è importante. I numeri sono importanti, ma non parlano della fatica, degli infortuni, della pressione, delle ore spese in palestra, delle attese snervanti. In questi momenti però si diventa squadra, anche grazie all'aiuto dello staff. Ci piace essere un gruppo vincente, ma anche un modello che esalta le differenze e le individualità. Essere qui è un onore, che non deve superare mai la responsabilità di scendere in campo dimostrando chi siamo"
La battuta di De Giorgi: "Presidente, il suo mandato dura più del mio"
Il CT dell'ItalVolley maschile: "L'ultima volta che ci siamo visti, signor Presidente, le avevo confidato il motto della nostra squadra. Ora voglio rivelarle altro, le tre parole simbolo che abbiamo detto prima di semifinale e finale, 'divertitevi, lottate e resistete'. Non bisogna mai perdere la parte fanciullesca dello sport, al tempo stesso si deve tirare fuori il carattere ". Infine, la battuta finale: "A lei mancano ancora molti anni di mandato, a me meno. Spero di rivederla ancora"
Velasco: "Origini diverse, ma tutte hanno lottato per l'Italia"
Ancora il CT: "Nella nostra squadra, a partire da me, che vengo dall'Argentina, ci sono giocatrici e membri dello staff con origini diverse, chi dalla Germania, chi dalla Costa d'Avorio. Nessuno le rinnega, ma ciò che più conta è che alla fine tutte e tutti abbiamo lottato per la bandiera italiana. Un pensiero anche a tutti i volontari che rendono possibile la crescita del nostro sport"
Velasco: "La squadra femminile è un modello perfetto"
Julio Velasco, CT dell'ItalVolley femminile: "Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica è come essere ricevuti dall'Italia intera. Lo sport è un modello democratico per far capire come le idee diverse possano funzionare bene. Sotto questo punto di vista, la squadra femminile è perfetta. Abbiamo tante caratteristiche diverse e riusciamo a vincere non perché ognuna le annulla, ma perché funzionano assieme. Un segnale importante in un'epoca di grandi divisioni e in cui sembra che ognuno consideri valida solo la sua opinione"
Manfredi: "La pallavolo italiana è una famiglia"
Il presidente federale, Giuseppe Manfredi: "Movimento sano che cresce nelle palestre scolastiche e nelle realtà di provincia. Abbiamo il dovere di farla crescere ancora. Il successo sportivo non si misura solo con le medaglie, ma anche con ciò che lasciamo alle generazioni future". Rivolto a Mattarella: "Grazie per l'emozione con cui ci accoglie ogni volta. Siamo felici di rappresentare l'Italia che lavora insieme"
Buonfiglio cita Vasco Rossi: "Siamo ancora qua"
Il presidente del Coni elogia sia il presidente federale, Giuseppe Manfredi, che i due allenatori, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi: "La pallavolo è un esempio da studiare per la sua organizzazione capillare nel territorio, per la sua capacità di valorizzare e lanciare i giovani. Agli allenatori spetta il compito più difficile, ma il fatto di provenire dallo stesso ceppo li agevola. De Giorgi è stato allenato da Velasco e Velasco ha vinto sia con gli uomini che con le donne. Mai era capitato di avere prima in Italia, insieme, sorelle e fratelli insieme come campioni del mondo. All'estero era successo solo una volta, 60 anni fa". A Mattarella: "La ringraziamo per essere sempre partecipe e spettatore delle imprese sportive"
Trasmessa una clip con i momenti salienti delle vittorie delle due squadre, il primo a parlare sarà il presidente del Coni Luciano Buonfiglio
Al Quirinale non sono presenti tutti i protagonisti dei due Mondiali. Simone Giannelli e Roberto Russo sono impegnati in una tournée in Giappone con il loro club, Perugia
Mattarella entra in sala
Il presidente della Repubblica sta salutando di persona tutte le giocatrici e i giocatori presenti al Quirinale
Le parole di Antropova a Sky Sport
Tutta l'emozione della giocatrice di Scandicci nell'essere ricevuta al Quirinale
De Giorgi: "Mattarella rappresenta la nostra spinta motivazionale"
Il CT dell'ItalVolley maschile ha parlato a Sky prima della cerimonia al Quirinale: "Il percorso finora è sempre stato di alto livello, non ho mai avuto dubbi a parte una piccola parentesi di riflessione dopo le Olimpiadi. Mattarella rappresenta una spinta motivazionale, venire qui significa aver vinto. Inoltre ci stupisce sempre per le sue considerazioni tecniche. Deve esserci sempre una parte di divertimento in tutto quello che facciamo"
Le parole di Danesi a Sky Sport
Per molte delle presenti non è affatto la prima volta al Quirinale, ma l'emozione è sempre tanta
Attesa per Mattarella
Giocatrici e giocatori attendono l'arrivo del presidente della Repubblica
Bottolo: "Il Mondiale è stato un sogno"
Mattia Bottolo, fuori dal Quirinale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questo Mondiale l'ho vissuto parecchio. Un sogno per tutti, che sembrava irrealizzabile. Siamo andati contro i pronostici. De Giorgi non mi ha voluto fermare nell'ultima striscia al servizio? Probabilmente se lo avesse fatto non lo avrei ascoltato, ero molto concentrato. Sono contento di aver dimostrato di poter giocare ad alto livello in una finale mondiale. Spero di poter replicare quella serie, oggi non vedo l'ora di vivere questo momento dal Presidente"
L'arrivo al Quirinale delle due Nazionali
L'accoglienza dell'ItalVolley femminile a Malpensa
L'accoglienza dell'ItalVolley maschile a Fiumicino
Le parole di Anzani a Sky Sport
Dopo l'annuncio del ritiro, Anzani in collegamento a Sky Sport 24 ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a prendere questa decisione
L'addio di Anzani all'Italia
Ha segnato il punto decisivo della finale, aveva dovuto rinunciare al sogno olimpico per colpa di alcuni problemi cardiaci. Anzani ha chiuso il cerchio come meglio non poteva e ha deciso così di ritirarsi dall'azzurro dopo aver toccato l'apice
Simone Anzani dice addio all'Italvolley
L'incontro tra Egonu e Lautaro Martinez
Prima di Mattarella e Meloni, Paola Egonu ha incontrato ad Appiano Gentile il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. In un'intervista precedente, l'azzurra aveva espresso il desiderio di conoscere l'argentino per chiedergli alcuni consigli sulla gestione dello spogliatoio
Paola Egonu incontra Lautaro ad Appiano Gentile
Mondiali vinti, ma è già tempo di Europei
Sono state sorteggiate le Pool che attendono le squadre di Velasco e De Giorgi negli Europei del prossimo anno che si terranno anche in Italia con l'esordio in Piazza del Plebiscito a Napoli e la finale nella nuova Arena Santa Giulia di Milano
EuroVolley 2026, sorteggiati i Pool per l'Italia femminile e maschile
Buonasera a tutti. Alle 16, al Quirinale, le Nazionali italiane maschile e femminile di pallavolo saranno ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le aveva invitate entrambe dopo la vittoria dei Mondiali in Thailandia e nelle Filippine. Successivamente, si sposteranno a Palazzo Chigi per essere accolte e salutate anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sky Sport seguirà la giornata