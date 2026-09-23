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Italia-Finlandia oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

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L'Italia torna in campo agli Europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia mercoledì 23 settembre alle 21.05 al PalaVela di Torino. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

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