Italia-Finlandia oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley
L'Italia torna in campo agli Europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia mercoledì 23 settembre alle 21.05 al PalaVela di Torino. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla sfida
- Mercoledì 23 settembre
- Ore 21.05
- PalaVela, Torino
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Streaming su NOW
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Ct: Ferdinando De Giorgi
- Palleggiatori: Santeri Välimaa, Fedor Ivanov
- Opposti: Joonas Jokela, Veikka Lindqvist
- Schiacciatori: Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Luka Marttila, Nooa Marttila
- Centrali: Alexej Zhbankov, Petteri Tyynismaa, Miika Haapaniemi, Severi Savonsalmi
- Liberi: Voitto Köykkä, Niklas Breilin
- Ct: Olli Kunnari
- L'Italia ha chiuso la Pool A al primo posto, vincendo tutte e cinque le partite.
- Gli Azzurri hanno battuto Svezia 3-0, Grecia 3-0, Slovacchia 3-1, Cechia 3-1 e Slovenia 3-2.
- Agli ottavi è arrivato un netto 3-0 contro la Danimarca: 25-22, 25-16, 25-11
- La Finlandia ha superato la fase a gironi della Pool C, giocata in casa a Tampere.
- Nel girone ha battuto Danimarca 3-0, Belgio 3-2, Serbia 3-0 e Olanda 3-2, perdendo soltanto al tie-break contro l'Estonia
- Da segnalare la vittoria per 3-0 sulla Serbia
- Agli ottavi ha poi eliminato la Grecia al termine di una battaglia durata cinque set: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)
- In caso di qualificazione, gli Azzurri affronteranno quindi in semifinale la Francia che ha battuto 3-0 la Romania
- La semifinale si giocherà venerdì 25 settembre alle 21:05 a Milano, all'Unipol Forum di Assago.
- Italia-Finlandia sarà in diretta mercoledì alle 21.05 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
- La fase finale dell'EuroVolley continua su Sky Sport fino a sabato 26 settembre.
- Su Sky anche semifinali e finali, con studi pre e post partita dedicati