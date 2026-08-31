Italia-Bulgaria, il risultato della partita agli Europei di volley femminile LIVE dalle 16
Inizia la fase a eliminazione diretta per le Azzurre agli Europei di volley: negli ottavi di finale sfida alla Bulgaria, match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 16. Chi passa sfiderà ai quarti la vincente di Repubblica Ceca-Svezia
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Il format del torneo
Siamo partiti da 24 le Nazionali in campo per conquistare l'Europeo. La fase a gironi si è disputata in quattro Paesi ospitanti: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con le sedi di Istanbul, Brno, Baku e Goteborg. Al termine della prima fase, le prime quattro classificate di ciascun girone si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 30 agosto al 1° settembre, seguiti dai quarti di finale il 2 e 3 settembre. La fase conclusiva del torneo, con semifinali e finali, è in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul, che ospiterà anche parte della fase a eliminazione diretta.
Tutte le partite dell'Italia con studi pre e post
Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara degli Europei. Per tutte le partite dell'Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, che seguirà l'evento con aggiornamenti continui da Göteborg, sede della prima fase delle azzurre. Proprio dalla città svedese, Federica Lodi sarà l’inviata che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano e dai luoghi simbolo della città svedese. Da Göteborg a Milano Santa Giulia, Sky Sport schiererà la propria “squadra volley” per offrire un racconto completo e coinvolgente dell’evento. Le partite dell'Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guiderà gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. A completare il team editoriale anche i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano, impegnati nel racconto delle migliori sfide della competizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.
Gli Europei di volley femminili in diretta su Sky
Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport di Sky con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i Campionati Europei femminili di Volley 2026, da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta, saranno inoltre visibili tutte le gare degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.
Dove vedere Italia-Bulgaria
Diretta alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
Anche per l'Italia inizia la fase a eliminazione diretta agli Europei di volley femminili: agli ottavi l'avversario è la Bulgaria, inizio fissato alle 16.
L'Italia ha superato gli ultimi tre ottavi di finale agli Europei (2019, 2021 e 2023).
Il match contro l'Italia rappresenta per la Bulgaria di Marcello Abbondanza la 200^ partita nella storia degli Europei.
L’Italia ha un bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte nelle partite degli Europei disputate a Brno. L’ultima esperienza di Julio Velasco alla guida della Nazionale femminile italiana agli Europei risale proprio a Brno, nel 1997: raccolse 5 vittorie e 2 sconfitte, raggiungendo un 5° posto finale.
L’Italia ha vinto gli ultimi 13 incontri ufficiali contro la Bulgaria, dopo la sconfitta per 3-2 agli Europei del 2003. All’epoca il Ct della Bulgaria era Giovanni Guidetti.
La Bulgaria ha un bilancio di una vittoria e otto sconfitte agli Europei contro le Nazionali campioni del mondo in carica. L’unico successo è stato il 3-2 contro l’Italia nel 2003, che rappresenta anche l’ultima vittoria della Bulgaria in una gara ufficiale contro le Azzurre.
Italia e Bulgaria si sono affrontate l'ultima volta lo scorso 3 giugno, in Nations League: successo per 3-0 delle Azzurre, con i punteggi di 25-22, 25-16, 27-25.