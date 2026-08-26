Europei di volley, dove vedere Italia-Francia

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Italia-Francia in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

Volley

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 dopo quattro vittorie consecutive, tutte per 3-0. Ultimo appuntamento nella Pool D mercoledì 26 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg: Francia-Italia sarà in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Anche le francesi sono ancora imbattute, con tre successi senza perdere set

ITALIA-SLOVACCHIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

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Dove vedere Francia-Italia su Sky

Ultimo impegno nella fase a gironi degli Europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia mercoledì 26 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Appuntamento dalle 15.45 con Studio EuroVolley sugli stessi canali.

Italia-Francia, i precedenti

Sono 57 i precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. L'Italia è imbattuta negli otto confronti disputati agli Europei: l'ultimo risale ai quarti di finale dell'edizione 2023, quando le azzurre vinsero 3-0 a Firenze con 14 punti di Ekaterina Antropova e 13 di Elena Pietrini. La Francia non batte l'Italia in una gara ufficiale dal maggio 1985. Le due nazionali si sono affrontate anche in due amichevoli nel maggio 2026 e al Memorial Agata Mróz-Olszewska dell'11 agosto scorso: in tutti e tre i casi successo italiano per 3-0.

Come seguire gli Europei di volley su Sky

Sky Sport seguirà anche Francia-Italia con studio pre e post-partita e collegamenti da Göteborg. Mercoledì 26 agosto appuntamento alle 15.45 con Studio EuroVolley su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, prima di Francia-Italia alle ore 16 sugli stessi canali. Nuovo appuntamento con lo studio alle 18, mentre dalle 18.30 spazio anche a Germania-Turchia su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Gli Europei femminili sono in diretta su Sky Sport fino al 6 settembre e in streaming su NOW.

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