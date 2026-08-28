Volley, Italia sconfitta 3-2 da Cuba nella Fipav Cup Men Elite

L'Italia va ko a Messina: a vincere nella sfida della Fipav Cup Men Elite è Cuba per 3-2 (25-22, 21-25, 16-25, 25-19, 15-13). Domenica 30 agosto, la squadra di De Giorgi se la vedrà contro il Brasile. Tutto in diretta su Sky e NOW

Arriva una sconfitta per l'Italia nella Fipav Cup Men Elite. Gli azzurri di De Giorgi, reduci dalla vittoria contro la Germania a Reggio Calabria, hanno perso a Messina contro Cuba per 3-2, con i parziali di 25-22, 21-25, 16-25, 25-19, 15-13. In questa sfida ha fatto il suo esordio assoluto in nazionale Bryan Argilagos. L'Italia, che continua la sua fase di preparazione in vista degli Europei, tornerà in campo nell'ultimo match di Fipav Cup Men Elite il 30 agosto alle ore 21 contro il Brasile guidato da Bernardo Rezende. Il tutto in diretta su Sky e NOW.