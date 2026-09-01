Europei volley femminile, il programma degli ottavi di oggi

Lunedì 1° settembre si completano gli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Alle 15 Belgio-Germania, poi alle 18 Turchia-Azerbaigian: entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Arena. Le due vincitrici si affronteranno poi nei quarti di finale
ITALIA-BULGARIA 3-0: HIGHLIGHTS - TABELLONE - CALENDARIO PARTITE ITALIA
- Lunedì 1 settembre, ore 15
- Diretta su Sky Sport Arena
- Lunedì 1 settembre, ore 18
- Diretta su Sky Sport Arena
- Dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, le Azzurre di Julio Velasco torneranno in campo giovedì 2 settembre contro la Svezia