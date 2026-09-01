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Europei volley femminile, il programma degli ottavi di oggi

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Lunedì 1° settembre si completano gli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Alle 15 Belgio-Germania, poi alle 18 Turchia-Azerbaigian: entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Arena. Le due vincitrici si affronteranno poi nei quarti di finale

ITALIA-BULGARIA 3-0: HIGHLIGHTS - TABELLONE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

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