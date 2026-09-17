Ultima giornata della fase a gironi agli Europei di volley maschile, con l'Italia ancora protagonista. Gli azzurri scenderanno in campo alle 21.05 contro la Slovenia, in una sfida che deciderà il primo posto nella Pool A: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel pomeriggio, alle 16, spazio anche a Slovacchia-Grecia, altro match del girone dell'Italia, sempre in diretta su Sky. Prima della partita degli azzurri, ampio prepartita con Studio EuroVolley
- Pool A
- Ore 16
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Pool C
- Ore 16
- Pool C
- Ore 19
- Pool A
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Arena
- Dopo le quattro vittorie in altrettante partite, l'Italia di De Giorgi si gioca il primo posto nel girone A contro la Slovenia. Basterà vincere due set per centrare la prima posizione che sarà molto importante in vista degli ottavi