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Europei volley maschile, programma e risultati delle partite di oggi

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Ultima giornata della fase a gironi agli Europei di volley maschile, con l'Italia ancora protagonista. Gli azzurri scenderanno in campo alle 21.05 contro la Slovenia, in una sfida che deciderà il primo posto nella Pool A: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Nel pomeriggio, alle 16, spazio anche a Slovacchia-Grecia, altro match del girone dell'Italia, sempre in diretta su Sky. Prima della partita degli azzurri, ampio prepartita con Studio EuroVolley

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