Italia-Slovenia oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley
L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli Europei di volley maschile. Giovedì 17 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al PalaPanini di Modena: all'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, il cammino delle due squadre, i precedenti e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida
- Ultimo appuntamento della Pool A per l'Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri affrontano la Slovenia giovedì 17 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Studio EuroVolley dalle 20.30 e poi alle 23 per il post partita
- Percorso netto fin qui per gli azzurri, che hanno vinto tutte le prime quattro partite: 3-0 contro Svezia e Grecia, 3-1 contro Slovacchia e Cechia. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia basterà vincere due set per conquistare il primo posto
- La Slovenia di Fabio Soli ha iniziato l'Europeo con due vittorie per 3-0 contro Slovacchia e Svezia, prima della sconfitta per 3-1 contro la Grecia. Prima di affrontare l'Italia, gli sloveni saranno impegnati mercoledì 16 settembre contro la Cechia.
- Sono tre i precedenti agli Europei: due vittorie dell'Italia e una della Slovenia. Gli sloveni si imposero 3-1 nella semifinale del 2015, mentre nel 2021 gli azzurri vinsero sia nella fase a gironi, 3-0, sia nella finale per l'oro, chiusa 3-2
- Proprio nella finale del 2021 Daniele Lavia fu il miglior realizzatore dell'Italia con 21 punti, mentre Alen Pajenk ne mise a segno 16 per la Slovenia
- Palleggiatori: Uros Planinsic, Nejc Najdic
- Opposto: Nik Mujanovic
- Schiacciatori: Luka Marovt, Rok Bracko, Tine Urnaut, Rok Mozic, Klemen Sen
- Centrali: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Saso Stalekar, Janz Janez Krzic
- Liberi: Grega Okroglic, Jani Kovacic
- Ct Fabio Soli
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Italia-Slovenia sarà in diretta giovedì 17 settembre alle 21.05 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Appuntamento con Studio EuroVolley alle 20.30 per il prepartita e nuovamente alle 23 per l'analisi del match