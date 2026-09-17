L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli Europei di volley maschile. Giovedì 17 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al PalaPanini di Modena: all'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, il cammino delle due squadre, i precedenti e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

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