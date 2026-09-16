Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Europei volley maschile, programma e risultati delle partite di oggi

Volley fotogallery
9 foto

Mercoledì 16 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Su Sky doppio appuntamento: alle 16 Danimarca-Serbia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e alle 19 Francia-Romania su Sky Sport Arena. Nella Pool A dell'Italia attenzione a Svezia-Slovacchia e Cechia-Slovenia per il possibile primo posto degli Azzurri

ITALIA-CECHIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE

ALTRE FOTOGALLERY

Eurovolley, la classifica dell'Italia e dei gironi

Volley

L'Italia continua a vincere agli Europei di volley e centra il quarto successo consecutivo,...

9 foto

Europei, il calendario delle partite dell'Italia

Volley

L'Italia di Ferdinando De Giorgi cala il poker agli Europei di volley maschile 2026, in programma...

9 foto

Europei, risultati delle partite del 15 settembre

Volley

Martedì 15 settembre è proseguita la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto...

8 foto

Europei di volley, dove vedere Italia-Cechia

Volley

L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile per il quarto...

8 foto

Europei, risultati partite del 14 settembre

Volley

Lunedì 14 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite....

9 foto

Video in evidenza

    Volley: Ultime Notizie

    L'Italia fa quattro su quattro: Cechia battuta 3-1

    europei volley

    L'Italia di Ferdinando De Giorgi batte per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su...

    Italia, Slovacchia ko 3-1: Azzurri già agli ottavi

    europei volley

    L'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli Europei e batte 3-1 la Slovacchia al...

    L'Italia fa il bis: battuta anche la Grecia 3-0

    europei volley

    L'Italia fa il bis agli Europei di volley maschile e batte 3-0 anche la Grecia dopo il successo...