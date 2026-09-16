Europei volley maschile, programma e risultati delle partite di oggi

Mercoledì 16 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Su Sky doppio appuntamento: alle 16 Danimarca-Serbia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e alle 19 Francia-Romania su Sky Sport Arena. Nella Pool A dell'Italia attenzione a Svezia-Slovacchia e Cechia-Slovenia per il possibile primo posto degli Azzurri

ITALIA-CECHIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE