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Europei di volley femminile, l'albo d'oro delle vincitrici: Italia al secondo posto

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Italia, Turchia, Polonia o Germania: sarà una di queste quattro nazionali a vincere l'Europeo femminile di volley 2026. Tra le semifinaliste tutte hanno conquistato almeno una volta il titolo. Quante volte hanno vinto le azzurre e quante finali hanno disputato? Di seguito l'albo d'oro completo della competizione. Tutti gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport

TABELLONE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

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