Italia, Turchia, Polonia o Germania: sarà una di queste quattro nazionali a vincere l'Europeo femminile di volley 2026. Tra le semifinaliste tutte hanno conquistato almeno una volta il titolo. Quante volte hanno vinto le azzurre e quante finali hanno disputato? Di seguito l'albo d'oro completo della competizione. Tutti gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport

TABELLONE - CALENDARIO PARTITE ITALIA