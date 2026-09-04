Europei di volley femminile, l'albo d'oro delle vincitrici: Italia al secondo posto
Italia, Turchia, Polonia o Germania: sarà una di queste quattro nazionali a vincere l'Europeo femminile di volley 2026. Tra le semifinaliste tutte hanno conquistato almeno una volta il titolo. Quante volte hanno vinto le azzurre e quante finali hanno disputato? Di seguito l'albo d'oro completo della competizione. Tutti gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport
- Anno: 2023
- Finali disputate: 3
- Anno: 1995
- Finali disputate: 5
- Anno: 1981
- Finali disputate: 1
- Anno: 1955
- Finali disputate: 5
- Anni: 1983, 1987
- Finali disputate: 7
- Anni: 2003, 2005
- Finali disputate: 6
- Anni: 2011, 2017, 2019
- Finali disputate: 6
- Anni: 2007, 2009, 2021
- Finali disputate: 5
- Anni: 1949, 1950, 1951, 1958, 1963, 1967, 1971, 1975, 1977, 1979, 1985, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2013, 2015
- Finali disputate: 21
- 2023: 4°
- 2021: 1°
- 2019: 3°
- 2017: 5°
- 2015: 5°
- 2013: 6°
- 2011: 4°
- 2009: 1°
- 2007: 1°
- 2005: 2°
- 2003: 6°
- 2001: 2°
- L'Italia si presenta a EuroVolley 2026 da campione olimpica e mondiale in carica. Vincendo anche l'Europeo diventerebbe soltanto la seconda nazionale femminile capace di detenere contemporaneamente i tre principali titoli, dopo l'Unione Sovietica
- Semifinali in programma sabato 5 agosto: Italia-Polonia e Germania-Turchia, tutto in diretta su Sky Sport
- Domenica 6 agosto la finale a Istanbul e sempre in diretta su Sky Sport