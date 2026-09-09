Europei di volley maschile, le partite di oggi: primo giorno di gare
Scattano mercoledì 9 settembre gli Europei di volley maschile 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà giovedì 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito, a Napoli
- Gli Europei maschili, dal 9 al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale
- Pool B
- Ore 18.00
- Diretta su Sky Sport Arena
- Pool D
- Ore 19.00
- L'esordio degli azzurri è in programma giovedì 10 settembre contro la Svezia, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Fischio d'inizio alle 21.05, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Poi l'Italia si trasferirà a Modena per completare la fase a gironi
- Sono 24 le nazionali al via, divise in quattro Pool da sei squadre. L'Italia è inserita nella Pool A con Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale
- Dopo la fase a gironi inizierà quella a eliminazione diretta, con ottavi e quarti tra Torino e Sofia. Semifinali e finali si giocheranno invece a Milano. Gli Europei maschili 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.