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Europei volley, Mattarella oggi a Napoli per Italia-Svezia: foto da Piazza del Plebiscito

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L'Italia debutta agli Europei di volley maschile nella fantastica cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli. Una serata speciale per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, con il campo nel cuore della città e la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna. Qui di seguito tutte le immagini della serata condizionata dalla pioggia che si può seguire in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

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