Europei volley, Mattarella oggi a Napoli per Italia-Svezia: foto da Piazza del Plebiscito
L'Italia debutta agli Europei di volley maschile nella fantastica cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli. Una serata speciale per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, con il campo nel cuore della città e la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna. Qui di seguito tutte le immagini della serata condizionata dalla pioggia che si può seguire in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
- Il meteo è stato protagonista: la pioggia ha ritardato l'inizio di Italia-Svezia e ha costretto a una nuova sospensione anche durante il primo set, con il campo nuovamente coperto
- E anche il cielo non era dei migliori...
- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato a Piazza del Plebiscito per assistere a Italia-Svezia, gara inaugurale degli Europei di volley maschile. Qualche goccia di pioggia ha accompagnato il suo arrivo, accolto da un lungo applauso del pubblico prima di prendere posto in tribuna
- Accanto a Mattarella, in tribuna autorità, anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti inoltre il presidente della Lega Pallavolo Serie A Claudio Durigon, il numero uno della Fipav Giuseppe Manfredi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico
- La spettacolare Piazza del Plebiscito col tricolore
- Il Canto degli Italiani da brividi in Piazza del Plebiscito
- Il match inizia con una buona Italia prima del ritorno della pioggia: partita sospesa sul 22-19
- Dopo oltre trenta minuti, le squadre tornano in campo
- Gli Europei maschili fino al 26 settembre saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale