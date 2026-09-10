Europei di volley maschile, programma delle partite di oggi: l'Italia sfida la Svezia
Oggi, 10 settembre, è il giorno dell'Italia: gli azzurri di De Giorgi esordiranno nell'Europeo di volley maschile alle 21.05 contro la Svezia, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma della giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo
- Gli Europei maschili, dal 9 al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale
- Pool B
- Ore 15.00
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Pool D
- Ore 18.00
- Pool B
- Ore 18.00
- Pool C
- Ore 19.00
- Pool D
- Ore 19.00
- Pool A
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Arena
- Sono 24 le nazionali al via, divise in quattro Pool da sei squadre. L'Italia è inserita nella Pool A con Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale
- Dopo la fase a gironi inizierà quella a eliminazione diretta, con ottavi e quarti tra Torino e Sofia. Semifinali e finali si giocheranno invece a Milano. Gli Europei maschili 2026 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.