Oggi, 10 settembre, è il giorno dell'Italia: gli azzurri di De Giorgi esordiranno nell'Europeo di volley maschile alle 21.05 contro la Svezia, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma della giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo

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