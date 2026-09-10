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Europei di volley maschile, programma delle partite di oggi: l'Italia sfida la Svezia

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Oggi, 10 settembre, è il giorno dell'Italia: gli azzurri di De Giorgi esordiranno nell'Europeo di volley maschile alle 21.05 contro la Svezia, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma della giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo

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