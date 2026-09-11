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Europei di volley maschile, il programma delle partite di oggi

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Venerdì 11 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Due i match da seguire su Sky Sport Arena: alle 16 Olanda-Belgio e alle 21 Slovacchia-Slovenia

ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

 

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