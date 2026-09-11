Venerdì 11 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Due i match da seguire su Sky Sport Arena: alle 16 Olanda-Belgio e alle 21 Slovacchia-Slovenia
ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE
- Pool B
- Ore 15.00
- Pool C
- Ore 16.00 - Sky Sport Arena
- Pool A
- Ore 16.00
- Pool D
- Ore 16.00
- Pool B
- Ore 18.00
- Pool D
- Ore 19.00
- Pool C
- Ore 19.00
- Pool A
- Ore 21.00 - Sky Sport Arena
- Gli Europei maschili, dal 9 al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale
- Sono 24 le nazionali al via, divise in quattro Pool da sei squadre. L'Italia è inserita nella Pool A con Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale