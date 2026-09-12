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Europei di volley maschile, il programma delle partite di oggi: Italia-Grecia alle 21

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Sabato 12 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Riflettori sull'Italia di Ferdinando De Giorgi, che alle 21.05 affronta la Grecia nel secondo match della Pool A. Su Sky Sport Arena anche Francia-Turchia alle 16, con lo studio EuroVolley imperdibile prima e dopo la sfida degli azzurri

ITALIA-SVEZIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

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