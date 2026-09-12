Europei di volley maschile, il programma delle partite di oggi: Italia-Grecia alle 21
Sabato 12 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Riflettori sull'Italia di Ferdinando De Giorgi, che alle 21.05 affronta la Grecia nel secondo match della Pool A. Su Sky Sport Arena anche Francia-Turchia alle 16, con lo studio EuroVolley imperdibile prima e dopo la sfida degli azzurri
- Pool C
- Ore 14.00
- Pool B
- Ore 15.00
- Pool D
- Ore 16.00
- Diretta su Sky Sport Arena
- Pool A
- Ore 16.00
- Pool C
- Ore 17.00
- Pool B
- Ore 18.00
- Pool D
- Ore 19.00
- Pool A
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Uno
- Gli Europei maschili fino al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale. Su Sky anche le migliori partite dei gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale