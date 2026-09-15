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Italia-Cechia oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

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L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile per il quarto appuntamento nella Pool A. Martedì 15 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al PalaPanini di Modena. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, il cammino delle due squadre, i precedenti e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

ITALIA-GRECIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE

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