Italia-Cechia oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley
L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile per il quarto appuntamento nella Pool A. Martedì 15 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al PalaPanini di Modena. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, il cammino delle due squadre, i precedenti e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida
ITALIA-GRECIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE
- Quarto appuntamento nella Pool A per l'Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri, dopo aver conquistato l'accesso aritmetico agli ottavi, affrontano la Cechia martedì 15 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Studio EuroVolley dalle 20.30 e poi alle 23 per il post partita
- L'Italia ha iniziato l'Europeo con due vittorie per 3-0, contro la Svezia nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli e contro la Grecia al PalaPanini di Modena. Prima della sfida con la Cechia, gli azzurri hanno battuto 3-1 la Slovacchia conquistando l'accesso agli ottavi
- Due vittorie nelle prime due partite per la squadra di Jiri Novak. La Cechia ha esordito battendo 3-1 la Grecia e si è poi imposta 3-2 sulla Svezia dopo essere andata avanti di due set
- Il bilancio agli Europei è favorevole agli azzurri: 10 vittorie e 5 sconfitte, considerando anche le sfide contro la Cecoslovacchia. L'Italia ha vinto gli ultimi otto confronti nella competizione, dal 1991 al 2021
- L'ultimo incrocio all'Europeo è il 3-1 del 2021, mentre l'ultimo confronto ufficiale risale alle qualificazioni olimpiche del 2023: ancora 3-1 Italia, con 18 punti di Yuri Romanò
- Palleggiatori: Lubos Bartunek, Ondrej Roman
- Opposti: Patrik Indra, Marek Sotola
- Schiacciatori: Lukas Vasina, Matous Drahonovsky, Matej Pastrnak, Jiri Benda
- Centrali: Jakub Klajmon, Antonin Klimes, Adam Zajicek, Stepan Svoboda
- Liberi: Milan Monik, Jan Pavlicek
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Dopo la Cechia resterà un solo impegno all'Italia nella Pool A. Gli azzurri chiuderanno la fase a gironi giovedì 17 settembre alle 21.05 contro la Slovenia, sempre al PalaPanini di Modena. Le prime quattro classificate del girone accederanno agli ottavi di finale.
- Tutte le partite dell'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con studi pre e post gara. Martedì appuntamento con Studio EuroVolley alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, prima di Italia-Cechia alle 21.05, e nuovamente alle 23 per il post partita.