Europei volley maschile, programma e risutati degli ottavi di oggi: c'è Italia-Danimarca
Domenica 20 settembre proseguono gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile con quattro partite. Si parte con Ucraina-Romania alle 15, poi Finlandia-Grecia alle 16 e Francia-Portogallo alle 18. In serata tocca all'Italia di Ferdinando De Giorgi, impegnata alle 21.05 contro la Danimarca al PalaVela di Torino: match in diretta su Sky Sport Arena e NOW
- Ore 15
- Sofia
- Ore 16
- Torino, PalaVela
- Ore 18
- Sofia
- Ore 21.00
- Torino, PalaVela
- Diretta su Sky Sport Arena e NOW
- In caso di vittoria contro la Danimarca, gli Azzurri affronteranno ai quarti la vincente di Finlandia-Grecia
- Anche la fase a eliminazione diretta dell'EuroVolley è da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW