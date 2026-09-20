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Europei volley maschile, programma e risutati degli ottavi di oggi: c'è Italia-Danimarca

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Domenica 20 settembre proseguono gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile con quattro partite. Si parte con Ucraina-Romania alle 15, poi Finlandia-Grecia alle 16 e Francia-Portogallo alle 18. In serata tocca all'Italia di Ferdinando De Giorgi, impegnata alle 21.05 contro la Danimarca al PalaVela di Torino: match in diretta su Sky Sport Arena e NOW

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