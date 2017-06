Per la storia, per riportare a Torino una coppa tanto sognata che manca da 21 anni. La Juventus continua il suo lento avvicinamento al fischio d'inizio della finale di Champions League. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio dal match in programma contro il Real Madrid - insieme a Massimiliano Allegri - anche il capitano Gianluigi Buffon e il compagno Dani Alves hanno anticipato i temi della partita nella classica conferenza stampa della vigilia. Queste le parole dei due calciatori.

"Siamo dei privilegiati"

"E' molto speciale poter vivere queste giornate - ha iniziato dicendo il brasiliano - giochiamo una finale che tutto il mondo osserva, con giocatori speciali. Siamo dei privilegiati e dobbiamo goderci questo momento. Non mi sento più importante dei miei compagni solo perché ho vinto di più, la storia si scrive in ogni momento e ogni giorno bisogna provare a scrivere nuove pagine. La vita mi ha portato qui e proverò a vivere un altro sogno con chi magari ha avuto meno possibilità; voglio condividere questo sogno con i miei compagni. Per Gigi, ad esempio, questa coppa potrebbe dargli qualcosa di bello in più. Siamo arrivati qui ma per realizzare il sogno dobbiamo portare a casa la coppa, siamo vicini a sfruttare l'opportunità di vivere qualcosa di storico vincendo una storia con calciatori come Buffon e non solo. Anche per me sarebbe bellissimo poterlo condividere con questi compagni. Ho avuto l'opportunità di vincere e cercherò di fare tutto il possibile per farlo ancora".

"Sentiamo la spinta di tutto l'ambiente"



Parola poi a Buffon: "Percepiamo la spinta dei nostri tifosi, sentiamo l'entusiasmo e questo è un elemento in più per far sì che - nei momenti di sofferenza - noi si vada a trovare energie sconosciute per poter controbattere e resistere al Real. Vincere mi provocherebbe una gioia immensa, quando arrivi a questo punto sai perfettamente cosa hai speso per arrivarci; essere premiati e gratificati per il premio è bellissimo, così come condividerlo con un gruppo di lavoro che ha permesso alla squadra di arrivare qui. Se dormirò stanotte? Dormo benissimo tutti i giorno ed è quello che consiglio di fare ai miei compagni, dobbiamo essere svegli in campo. Non posso dare consigli a nessuno, tanto meno a campioni con esperienza come i miei compagni; anche loro hanno vinto trofei importanti e io sono un principiante che prova ad imparare tanto dai suoi colleghi. Questa è la forza del gruppo, condividiamo il nostro vissuto e sappiamo che questa è l'unica strada per portare a casa i risultati".

"Cristiano Ronaldo un esempio per tutti"

"Cristiano Ronaldo è un modello sportivo - ha continuato Buffon - per tutti, grandi e piccoli. Dico anche che a 39 anni pensavo di non avere quasi più niente da imparare sotto l'aspetto emozionale, però quest'anno parlando con Dani ho imparato molto; non mi capitava da molto. Persone come lui, Cristiano e Messi riescono a vincere senza essere mai sazi, restando però umili e vogliosi di imparare. Dani è un ragazzo ottimista, abbiamo parlato di questa coppa quando è arrivato qui e lui mi aveva detto che saremmo riusciti a fare bene. Il duello con Cristiano stimola le fantasie di tutti ma non penso sia così, giochiamo anche in due ruoli diversi. Per quanto riguarda il Pallone d'Oro, penso sia gratificante ma secondaria; conta vincere domani e il resto non mi sfiora. Potremmo eventualmente pensarci in futuro ma non ora".

Sull'attesa

"Analogie con Berlino 2006? Queste vigilie sono tutte uguali: provi concentrazione, paura moderata, rispetto e consapevolezza di ciò che sei. C'è fiducia, con la giusta dose di umiltà, il Real ha feeling con le finali vinte. Noi con quelle perse... Ma gli estremi poi si toccano e si possono cambiare le sorti della storia. Se dormirò? Di solito qualche ora di sonno, in queste occasioni, la perdo". E poi, sulla sfida con Keylor Navas: "Ha vinto più Champions di me e dopo il Mondiale del 2014 sta facendo cose eccezionali e si è confermato al Real Madrid, cosa che capita a pochi".