Napoli più Barcellona: Juve, che aprile di fuoco

Altro che aprile dolce dormire. Dal 2 al 19, la Juventus si gioca una fetta consistente di stagione affrontando in due doppi confronti Napoli e Barcellona. Si parte, dopo la sosta per le Nazionali, con i match del San Paolo valevoli per la 30esima giornata di campionato (2 aprile) e per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, previsto appena 72 ore più tardi (3-1 per i bianconeri nella gara di andata). La settimana successiva sarà la volta del Barça e della doppia sfida dei quarti di Champions in soli otto giorni (andata allo Stadium l’11, ritorno al Camp Nou il 19). Ecco come ci arriveranno i bianconeri.

Il fattore Nazionali - Allegri dovrà fare i conti con la diaspora dovuta agli impegni dei vari giocatori con le Nazionali. La Juve ha 14 convocati in giro per il mondo (più i due azzurrini Audero e Mandragora nell’Under 20). Buffon, Bonucci, Barzagli e Rugani sono tra i più fortunati dal punto di vista logistico: volo a Palermo con l’Italia per sfidare l’Albania e poi ad Amsterdam per l’amichevole contro l’Olanda, per un totale di circa 3500 km. Mandzukic e Pjaca saranno di scena con la Croazia a Zagabria (vs Ucraina) e a Tallin (vs Estonia), percorrendo oltre 4000 km, il doppio del bosniaco Pjanic (a Zenica contro Gibilterra e a Elbasan con l’Albania). Tra gli europei, il più sfortunato è Sami Khedira, quasi 8000 km per raggiungere Dortmund (amichevole Germania-Inghilterra) ma soprattutto Baku (match di qualificazione ai Mondiali 2018 con l’Azerbaigian), mentre Stephan Lichtsteiner potrebbe viaggiare in auto, visto il trasferimento di appena 248,8 km da Torino a Ginevra, sede della gara tra Svizzera e Lettonia.