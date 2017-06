"Il Premio del Presidente riconosce gli straordinari traguardi, l'eccellenza professionale e le qualità personali esemplari - le parole di Ceferin riportate dal sito dell'Uefa -. Questi attributi sono personificati da Francesco Totti, un uomo che ha dato un quarto di secolo della sua vita alla Roma. Congratulazioni, Francesco, per una carriera fantastica e per la grande fedeltà e l'attaccamento a Roma e al calcio".

Totti si aggiudica la 17esima edizione del riconoscimento introdotto per la prima volta nel 1998. Negli anni recenti, sottolinea il sito Uefa, "un gruppo ristretto di grandi del calcio hanno ricevuto il premio: Paolo Maldini (2003), Alfredo Di Stefano (2007), Sir Bobby Charlton (2008), Eusebio (2009), Gianni Rivera (2011), Franz Beckenbauer (2012), Johan Cruyff (2013)".