Il professor Sabino Scolletta, responsabile di terapia intensiva a Siena, sullo stato di salute di Alex Zanardi dopo il grave incidente in handbike: "Resta stabile e questo fa sperare perché non c'è un passo indietro. Resta il rischio di eventi avversi, la prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni la valutazione neurologica"

"Siamo fiduciosi. Confidiamo che le condizioni cliniche restino stabili e questo ci può dare la possibilità in settimana di cominciarlo a pensarlo di valutarlo neurologicamente". Così il professor Sabino Scolletta, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siena, sulle condizioni di Alex Zanardi. L'atleta paralimpico ed ex pilota di F1, è ricoverato dal 19 giugno al "Le Scotte" a seguito di un grave incidente in handbike. "Rispetto a quando Alex Zanardi è arrivato al pronto soccorso le condizioni sono veramente cambiate - ha aggiunto - Il dato positivo è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili, questo ci fa ben sperare. Vuol

dire che non c'è un passo indietro e questo ci dà grande fiducia. Siamo fiduciosi come ieri".