Zanardi, danni cerebrali e si teme per la vista

Scolletta: "Zanardi grande atleta, pensiamo positivamente"

"Siamo fiduciosi che questo suo stato pre-trauma possa condizionare positivamente il decorso. I sedativi ora non ci permettono di fare una valutazione neurologica. Al momento resta in coma farmacologico almeno altre 48 ore, poi decideremo se ridurre o sospendere la sedazione. Il quadro ora è talmente compromesso che ci impone ora di fare una terapia per ottenere il coma farmacologico