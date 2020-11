Mike Tyson torna sul ring nella notte tra sabato e domenica per affrontare Roy Jones Jr. Il pugile di New York è stato uno dei più grandi 'picchiatori' della storia della boxe, come dimostrano i 44 K.O. inflitti agli avversari. Ecco i 10 più veloci, così rapidi che spesso il pubblico non aveva ancora preso posto nell'arena

TYSON VS JONES JR, IL RITORNO DI "IRON MIKE": LO SPECIALE