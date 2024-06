Sibilio e Folorunso in finale nei 400 ostacoli

Terminata la sessione mattutina della quarta giornata degli Europei di atletica leggera. Gioie e delusioni tra gli azzurri: Sibilio si conquista la finale nei 400 ostacoli, Folorunso viene ripescata in quella delle donne. Siracusa si guadagna la semifinale nei 200m, volano anche Arese, Meslek e Riva nei 1500m. Arrivano le eliminazioni, invece, nel salto in alto, negli 800m femminili e nel tiro del giavellotto. Fino al 12 giugno tutte le gare sono live su Sky Sport e in streaming su NOW TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE ascolta articolo

Quarta giornata dei Campionati Europei di atletica leggera a Roma, dove i risultati mattutini delle qualificazioni hanno un po' deluso le aspettative per i nostri atleti. Ma come sono andati gli azzurri questa mattina?

Sibilio vola in finale nei 400 ostacoli Uno straordinario Alessandro Sibilio domina la terza semifinale dei 400 metri ostacoli e si guadagna l'accesso alla finale, dove sogna la medaglia. 48''07 per il 25enne napoletano. Niente da fare invece per Lambrughi che termina sesto (con 50''03) nella serie padroneggiata da Warholm (48''75) e per Bertoncelli, solo settimo nella serie successiva.

400 ostacoli: Folorunso in finale da miglior terza Un'italiana su tre finisce tra le migliori e si guadagna l'accesso alla finale dei 400 ostacoli. È Ayomide Folorunso che, nonostante un errore sull'ultima barriera e il sorpasso subito da Maraval e Nielsen, viene ripescata da terza grazie al tempo di 54''52. Fuori di un soffio, invece, Alice Muraro, terza nella sua serie (con 54''73), battuta da Kloster (54''56) , e Peeters (54''66). Out anche Olivieri, sesta nella sua batteria.

Terzo tempo per Siracusa: è semifinale nella 200m Ottima prova per Irene Siragusa che, impegnata nella terza e ultima batteria dei 200 metri, si guadagna un posto nella semifinale di questa sera con il terzo posto. L'azzurra chiude in 23''12, che vale il 6° miglior tempo in generale nelle batterie. Eccellenti le prove della tedesca Prepens, vincitrice della prima serie con 22''83, davanti alla francese Parisot(22''86).

1500 metri: volano Arese, Meslek e Riva L'exploit azzurro arriva nelle batterie maschili dei 1500 metri. Nella prima serie Arese fa inizialmente fatica ma poi con una grande volata si qualifica come secondo con 3'44''09, alle spalle di Gourley. Eliminato, invece, il campione uscente Garcia. Tempo migliorato dagli altri italiani impegnati nelle serie successive: anche Riva si guadagna le semifinali da secondo, chiudendo in 3'37''75 e dietro Ingebrigtsen (3’37''65), quarto Meslek in 3’38''41.

Eliminati nel salto in alto, niente finale per Botter nel tiro del giavellotto Il salto in alto maschile non regala gioie all'Italia. Bertelli inizia bene, superando 5.25 al primo tentativo ma poi non supera il 5.45 e viene eliminato. Stessa sorte allo stesso punto per Stecchi, che aveva superato la prima prova al terzo tentativo. Non centra la finale neanche Botter nel tiro del giavellotto: l'azzurra si migliora raggiungendo 52.99, ma non basta per la qualificazione.

Bellò e Coiro mancano la qualificazione negli 800m Delusione negli 800 metri femminile, dove Coiro paga il rettilineo finale e chiude quarta in 2'02''86. Epilogo amaro anche per Elena Bellò: la sua batteria è vinta dalla slovacca Gajanova con 2'00''81, Maatanen e Nielsen rispettivamente seconda e terze.

2) Erm: 2779 3) Rooth: 2754 4) Skotheim: 2670 5) Eitel: 2642 19) DESTER: 2439

24) NAIDON: 2310