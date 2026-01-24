Schwarzenegger, Ibrahimovic e Vettel: i vip che hanno visto vincere Franzoni a Kitzbuehel
Ad assistere alla storica vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel c'erano tantissime stelle del mondo dello sport (e non solo). Arnold Schwarzenegger e Ibra, Vettel e i campionissimi dello sci: i vip presenti
- Parata di stelle a Kitzbuehel, a partire da Hollywood: ecco Arnold Schwarzenegger con suo figlio Christopher
- C'era anche Ibra
- …e con Ibra c'era la compagna Helena Seger
- Due che con la bandiera a scacchi se la cavavano molto bene: Sebastian Vettel e Bernie Ecclestone
- Daniel Grieder: l'imprenditore svizzero dal 2021 è amministratore delegato di Hugo Boss
- Presente anche la leggenda Ingemar Stenmark. Con 86 successi (46 in gigante e 40 in slalom), ottenuti tra il 1974 e il 1989, è in campo maschile lo sciatore più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino
- Il grande assente Aleksander Aamodt Kilde: il nevegese ha vinto una Coppa del Mondo generale, due Coppe del Mondo di discesa libera, due Coppe del Mondo di supergigante e una Coppa Europa.
- Didier Cuche: campione del mondo nel supergigante a Val-d'Isère 2009. Nel suo palmarès lo svizzero vanta una medaglia olimpica, quattro iridate e sei Coppe del Mondo di specialità.