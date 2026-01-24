Offerte Sky
Schwarzenegger, Ibrahimovic e Vettel: i vip che hanno visto vincere Franzoni a Kitzbuehel

Sci fotogallery
9 foto

Ad assistere alla storica vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel c'erano tantissime stelle del mondo dello sport (e non solo). Arnold Schwarzenegger e Ibra, Vettel e i campionissimi dello sci: i vip presenti

STORICO FRANZONI, VINCE LA DISCESA A KITZBUEHEL

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

sci alpino

La svedese Sara Hector si aggiudica il gigante di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) e accorcia...

15 foto

Da Franzoni a Paris: i re italiani sulla Streif

SCI ALPINO

Strepitosa impresa di Giovanni Franzoni, che trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel. Seconda...

11 foto

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

sci alpino

Giovanni Franzoni conquista la discesa libera di Kitzbuehel e sale al nono posto della classifica...

16 foto

Sportivi più pagati al mondo nel 2025: Sinner 50°

classifica

Quali sono gli sportivi che hanno guadagnato di più nel 2025? Il portale Sportico.com risposto a...

46 foto

Sciatrici vincenti in CdM: Shiffrin sale a 107

sci alpino

Mikaela Shiffrin semplicemente straordinaria: l'americana trionfa nello slalom di Flachau e firma...

13 foto

    Gigante misto Simonhohe, March/Dalmasso secondi

    snowboard

    L'Italia dello snowboard continua la propria striscia positiva nella Coppa del Mondo. A...

    Franzoni vince discesa Kitzbuehel. Schieder 4°

    sci alpino

    Giovanni Franzoni conferma il suo ottimo momento di forma e conquista anche la discesa...

    Sara Hector vince gigante Spindleruv Mlyn

    sci alpino

    La svedese Sara Hector vince il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Sul...