Luna Rossa risponde presente nella prima giornata di finale di America's Cup: dopo aver perso Gara 1, conquista la seconda regata e chiude in parità la sfida con New Zealand. In una serie al meglio delle 13 regate, si prospetta grande equilibrio in acqua. Nella notte tra giovedì e venerdì si torna in mare: tutto in diretta su Sky Sport (canale 205) e sul nostro sito

Luna Rossa c'è. Il bilancio della prima giornata di finale di America's Cup contro New Zealand sorride all'AC75 italiano, che torna a casa in parità 1-1 dopo aver vinto Gara 2. Ad Auckland, con condizioni che sulla carta avrebbero dovuto favorire il Defender (vento sui 15 nodi), a decidere le due regate sono state le partenze. Meglio i padroni di casa in Gara 1, meglio Luna Rossa in Gara 2. New Zealand si è confermata forte ma non imbattibile, con la coppia Spithill e Bruni che non ha mai pagato nemmeno le alte velocità, segno della grande crescita dell'imbarcazione di Bertelli. Il Defender ha vinto Gara 1 con un vantaggio di 31'', gestendo senza problemi dopo un grande avvio, condizionato anche da una mancata penalità. Luna Rossa ha risposto presente in Gara 2, limitando gli attacchi finali del rivale, tagliando il traguardo con un gap di 7'' e infliggendo la seconda sconfitta di questa campagna ai 'Kiwi' dopo quella rimediata a dicembre contro American Magic. Per Luna Rossa è il primo punto conquistato in finale di Coppa America. Equilibrio è la parola d'ordine, in una serie al meglio delle 13 gare: vince chi porta a casa per primo 7 punti. Si torna in acqua nella notte tra giovedì e venerdì con altre due regate, tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e sul nostro sito.