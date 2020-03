Coronavirus, la Serie A di basket si ferma: gare sospese

La Serie A di pallacanestro si ferma in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. In accordo col Federazione e con tutte le società interessate, la Lega Basket ha infatti comunicato la sospensione di tutte le gare in programma domenica 8 marzo. Questo quanto si legge nella nota ufficiale diramata dalla Lega: "In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente Provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata di ritorno in programma domenica 8 marzo". Nei due anticipi del sabato, Trieste ha avuto la maglia su Pistoia e Sassari sulla Virtus Roma; queste invece le gare – in calendario domenica – rinviate: Varese-Olimpia Milano, Virtus Bologna-Reggiana, Pesaro-Treviso, Cantù-Cremona, Brescia-Fortitudo Bologna, Venezia-Brindisi.