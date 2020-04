Continua la rivoluzione del calendario del basket dettata dal coronavirus. Dopo la decisione della Federazione italiana di chiudere in anticipo i campionati di Serie A e A2 senza l’assegnazione dei titoli, è ufficiale lo slittamento dell’Europeo maschile. L’Eurobasket si sarebbe dovuto disputare dal 2 al 19 settembre 2021. Poi il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 all’anno successivo ha scombinato i piani a diverse federazione, Fiba compresa. Ecco che la Federazione internazionale della pallacanestro ha annunciato lo spostamento dell’Eurobasket al 2022, dall’1 al 18 settembre. I tornei preolimpici saranno invece giocati dal 22 giugno al 4 luglio, mentre la finestra di qualificazione al Mondiale 2023, prevista in origine per settembre 2022, si svolgerà a fine agosto 2022, prima dell’Europeo.

Eurobasket a Milano

La Fiba ha confermato Milano come sede di uno dei gironi di Euorbasket. Confermate anche le date delle gare di qualificazione, a cui l'Italia sta comunque partecipando nonostante sia uno dei Paesi organizzatori dell'evento e, dunque, sia già qualificata.

Le partite di qualificazione dell'Italia

Italia-Macedonia del Nord (27 novembre 2020)

Russia-Italia (30 novembre 2020)

Italia-Estonia (18 febbraio 2021)

Macedonia del Nord-Italia (21 febbraio 2021)

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

Basket femminile e U-17, le nuove date

La Fiba ha annunciato variazioni anche per il calendario femminile. L’AmeriCup si giocherà dal 20 al 27 giugno, mentre l’Eurobasket delle donne resta programmato nelle date previste: dal 17 al 27 giugno 2021. Per quanto riguarda le competizioni giovanili, il Mondiale maschile under-17 in Bulgaria è stato spostato nelle stesse date di quello femminile in Romania (dal 15 al 23 agosto 2020).