Meo Sacchetti nuovo coach della Fortitudo Bologna

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notiza che scuote il mondo del basket italiano: Meo Sacchetti lascia Cremona e approda alla Fortitudo Bologna, con chi ha sottoscritto un contratto biennale. Il CT della Nazionale ha rescisso dunque l'accordo che aveva in essere con la Vanoli, guidata alla conquista della sua prima storica Coppa Italia e sulla cui panchina sedeva da tre stagioni. Meo andrà dunque a sostituire Antimo Martino, che a sua volta ha rescisso il contratto con la 'Effe', condotta nelle ultime due stagioni a una Supercoppa LNP, una promozione in serie A, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e il sesto posto in classifica, valso l’approdo in BCL Champions League. Sacchetti, uno scudetto vinto con Sassari, guida la Nazionale italiana dal 2017, condotta agli ultimi Mondiali in Cina e con cui cercherà il pass olimpico per Tokyo 2021.