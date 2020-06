Scola lascia l'Olimpia Milano: "Non giocherò più in Eurolega"

Luis Scola lascia Milano. Con un comunicato apparso sul proprio sito, l'AX ha ufficializzato l'addio del campione argentino, uno dei membri della 'generacion dorada', arrivato la scorsa estate alla corte di Ettore Messina dopo una lunga carriera passata tra i piani alti dell'Eurolega, la NBA e la Cina. "Dopo un’attenta riflessione ho preso la prima decisione riguardante la prossima stagione - ha spiegato Scola, 40 anni compiuti lo scorso aprile -. Ho scelto di non giocare più in EuroLeague, né a Milano né con un’altra squadra. Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato questa opportunità, è stato un anno divertente, in cui ho frequentato un ambiente sano nel quale mi sono sentito a casa. Non ho invece ancora deciso se ritirarmi definitivamente dall’attività o giocare ancora in un’altra competizione. La decisione finale avverrà nelle prossime settimane”. Scola era sbarcato all'AX con un obiettivo chiaro: giocare a livello competitivo per disputare la sua quinta Olimpiade, dopo l'oro del 2004 e il bronzo di Pechino quattro anni più tardi. Le sue statistiche in questa stagione dicono di oltre 11 punti di media (con il 56% da tre) e 3 rimbalzi in Serie A e 9 punti e 4 rimbalzi in Eurolega.